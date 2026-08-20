Policie dohlédne na bezpečnost a pořádek při festivalu Vizovické Trnkobraní

Policie dohlédne na bezpečnost a pořádek při hudebním festivalu Vizovické Trnkobraní, který bude koncem týdne ve Vizovicích na Zlínsku. Přehlídku každoročně navštěvují tisíce lidí. Policisté budou v pohotovosti od pátečního rána do nedělního večera, uvedla dnes na webu policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Do terénu vyrazí policisté z obvodních oddělení, dopravní policisté, kriminalisté a policisté na koních i se služebními psy. Dohlédnou na pořádek v ulicích města i přímo na festivalu v areálu likérky Rudolf Jelínek. Věnovat se budou kontrolám ve stanovém městečku, kontrolovat budou i dodržování pravidel silničního provozu a to, zda řidiči před jízdou nepili alkohol či nebrali drogy.
"Upozorňujeme návštěvníky festivalu, aby dbali na své osobní věci, cennosti a hotovost. Téměř každý rok řešíme případy krádeží ze stanů i automobilů. Nenechávejte elektroniku, kabelky nebo batohy na viditelných místech v autech. Při příjezdu do Vizovic respektujte pokyny policistů a pořadatelů a využívejte výhradně vyhrazená parkovací místa. Přizpůsobte svou jízdu zvýšenému pohybu chodců po komunikacích," uvedla Kozumplíková.
I letos budou mít řidiči možnost před odjezdem z festivalu navštívit policejní oddělení ve Slušovské ulici a dechovou zkouškou zjistit, zda jsou střízliví a mohou za volant. Lidé přitom mohou do Vizovic přijet i vlakem. "V době konání Vizovického Trnkobraní bude posílena vlaková doprava na trati 331 Otrokovice – Zlín střed – Vizovice. Na vybraných vlacích budou nasazeny zdvojené soupravy," uvedla na webu společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
Letos na festivalu vystoupí kapely Olympic, Tři sestry, No Name, Support Lesbiens a Fleret se Zuzanou Šulákovou. Dorazí i zpěvák Xindl X. Součástí programu bude tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků, ale i řemeslný jarmark s vařením povidel nebo dílny věnované výrobě vizovického pečiva a figurek ze sušeného ovoce. V neděli budou mít návštěvníci festivalu možnost vidět policejní techniku a ukázky policejní práce.
O víkendu zaměstná policisty v regionu také Truck sraz Zlín. Tradiční akce pro příznivce tahačů má zázemí na letišti ve Slušovicích na Zlínsku. Nákladní auta se tam začnou sjíždět v pátek odpoledne. Od 19:30 do 20:30 si zájemci vystavené tahače budou moci prohlédnout v Hradské ulici ve Zlíně. Ve 21:00 bude následovat večerní spanilá jízda osvětlených trucků centrem Zlína, přes sídliště Jižní Svahy do Kostelce, Štípy, Velíkové a přes Hrobice zpět do Slušovic.
Spanilá jízda projede městem také v sobotu dopoledne. "S průjezdem desítek trucků budou spojena dopravní omezení, a proto žádáme řidiče o trpělivost," uvedla mluvčí. Motoristé by neměli vjíždět do kolony jedoucích kamionů. Policie je vyzvala, aby se, pokud je to možné, v uvedených časech centru Zlína vyhnuli.