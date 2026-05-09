Policie našla pohřešovaného seniora ze Vsetínska, skončil v péči záchranářů

Autor: ČTK
  9:21aktualizováno  16:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Policie dnes dopoledne našla pohřešovaného seniora ze Vsetínska, po kterém v lesích u Hošťálkové pátrala společně s hasiči od půlnoci. Osmasedmdesátiletý muž skončil v péči záchranné služby. Policie o tom informovala na síti X.

Senior odešel z domu v pátek odpoledne na procházku a nevrátil se z ní. Rodina upozornila, že muž musí brát pravidelně léky, které u sebe neměl. Nevzal si s sebou ani mobilní telefon. Policisté po muži pátrali celou noc, do akce byl zapojený i policejní vrtulník.

Po pohřešovaném seniorovi pátrali také hasiči. "S přibývajícími hodinami a obavami o zdravotní stav pohřešovaného bylo do akce postupně nasazeno deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Náročný terén, tma i rozsáhlé lesní porosty komplikovaly pátrání," uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Hasiči při pohybu v těžko přístupném terénu využili čtyřkolky, oblast ze vzduchu monitoroval dron s termokamerou a na místo byli přivoláni dva psovodi se služebními psy.

"Mnohahodinové pátrání nakonec přineslo šťastný konec. Krátce po půl desáté dopoledne byl senior nalezen v lese v relativně dobrém stavu, bez většího viditelného zranění. Hasiči muži okamžitě poskytli pomoc, následně jej přenesli k připravené čtyřkolce a transportovali k sanitnímu vozu zdravotnické záchranné služby, která si jej převzala do péče," dodala Javoříková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli.

V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které léta chátrají a stala se průchozí ubytovnou lidí bez stálé adresy a pracovní příležitosti. Nedávno...

10. května 2026

Odkládání operace vyhřezlé ploténky snižuje úspěšnost léčby, ukázala studie

ilustrační snímek

Odkládání operace vyhřezlé meziobratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Pacienti, u kterých příznaky přetrvávaly delší dobu, mají po operaci nižší šanci na...

10. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost...

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie. Podle kriminalistů zřejmě cestoval mezi vagony. V případu byla nařízena pitva. Měla by určit, zda...

10. května 2026  11:22

Pražští lesníci ulovili loni dvojnásobný počet kanců. Přemnožené jsou i nutrie

Nutrie na soutoku Labe a Orlice v Jiráskových sadech v Hradci Králové (3. 3....

Na první pohled roztomilá a často kontaktní zvířátka, ve skutečnosti ale představují zdravotní riziko. Populaci nutrie říční se na území metropole nebývale daří a je nutné ji snižovat odchytem u...

10. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první...

10. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova,...

10. května 2026  8:25,  aktualizováno  8:25

Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

10. května 2026  9:59

Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

10. května 2026  9:46

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Noc kostelů na Vysočině připomene i kněze Bulu a Drbolu popravené komunisty

ilustrační snímek

K letošní Noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely,...

10. května 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.