Policie dnes dopoledne našla pohřešovaného seniora ze Vsetínska, po kterém v lesích u Hošťálkové pátrala společně s hasiči od půlnoci. Osmasedmdesátiletý muž skončil v péči záchranné služby. Policie o tom informovala na síti X.
Senior odešel z domu v pátek odpoledne na procházku a nevrátil se z ní. Rodina upozornila, že muž musí brát pravidelně léky, které u sebe neměl. Nevzal si s sebou ani mobilní telefon. Policisté po muži pátrali celou noc, do akce byl zapojený i policejní vrtulník.
Po pohřešovaném seniorovi pátrali také hasiči. "S přibývajícími hodinami a obavami o zdravotní stav pohřešovaného bylo do akce postupně nasazeno deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Náročný terén, tma i rozsáhlé lesní porosty komplikovaly pátrání," uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Hasiči při pohybu v těžko přístupném terénu využili čtyřkolky, oblast ze vzduchu monitoroval dron s termokamerou a na místo byli přivoláni dva psovodi se služebními psy.
"Mnohahodinové pátrání nakonec přineslo šťastný konec. Krátce po půl desáté dopoledne byl senior nalezen v lese v relativně dobrém stavu, bez většího viditelného zranění. Hasiči muži okamžitě poskytli pomoc, následně jej přenesli k připravené čtyřkolce a transportovali k sanitnímu vozu zdravotnické záchranné služby, která si jej převzala do péče," dodala Javoříková.