Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci ze Vsetínska, odešel z domova

Policie dnes večer vyhlásila pátrání po dvanáctiletém chlapci z obce Velká Lhota na Vsetínsku. Naposledy byl spatřen dnes v 17:15, když odešel z domova. Policie o pátrání informovala na síti X, kde zveřejnila i fotografii pohřešovaného hocha.
Chlapec je 160 cm vysoký, má hubenou postavu a krátce střižené hnědé vlasy.Při odchodu z domova měl na sobě černé džíny, šedou mikinu a černou bundu s bílým nápisem na prsou a rukávech, s sebou má tmavě modrý batoh.
Informace, které by mohly vést k jeho vypátrání, mohou lidé volat na tísňovou linku 158.