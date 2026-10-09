Policie pátrá po muži, který odešel z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Policie vyhlásila pátrání po třiačtyřicetiletém Martinu Koňovi, který ve čtvrtek ráno odešel z uzavřeného oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Dosud se do zařízení, ve kterém byl hospitalizován, nevrátil. Muž se sklony k agresivnímu chování by mohl mířit do místa bydliště v Hranicích na Přerovsku, uvedl dnes v tiskové zprávě policejní mluvčí Radomír Šiška.
Muž je podle policie asi 175 centimetrů vysoký, hubené postavy. Má středně dlouhé černé vlasy a hnědé oči. "Na sobě by mohl mít tmavé tepláky a černou mikinu s potiskem," uvedl mluvčí.
Informace o pohřešovaném přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně, případně na tísňové lince 158. Stejně je tomu i v případě třiašedesátileté Jitky Lukašíkové, která odešla z otevřeného oddělení kroměřížské psychiatrické nemocnice před více než měsícem. Od té doby je žena z Uherského Hradiště pohřešovaná.