Policie odvolala pátrání po třináctiletém pohřešovaném chlapci z Kroměříže. Je v pořádku, řekl dnes odpoledne ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš. Chlapec v pátek 10. dubna ráno odešel do školy a od té doby se nevrátil domů. Před dnešním vypátráním byl podle policie naposledy spatřen v neděli 12. dubna dopoledne v kroměřížském Bezručově parku.
O pomoc při hledání chlapce žádali policisté také veřejnost. Informace o pohřešovaném zveřejnila policie dnes prostřednictvím tiskové zprávy. Při vyhlášení pátrání uvedla, že se pravděpodobně pohybuje v Kroměříži a blízkém okolí, kde se může zdržovat ve společnosti svých kamarádů.