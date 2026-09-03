Policie pátrá po ženě, odešla z Psychiatrické nemocnice Kroměříž

Policie pátrá po třiašedesátileté ženě, pacientce Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Ve středu odpoledne odešla z otevřeného oddělení a doposud se nevrátila ani do místa svého bydliště v Uherském Hradišti, uvedl dnes na webu policejní mluvčí Radomír Šiška.
Žena je asi 160 centimetrů vysoká, střední postavy. Má tmavé vlasy krátkého střihu a tmavé oči. Měla by mít na sobě bílou bundu, tmavé tříčtvrteční kalhoty, bílé tenisky a dámskou kabelku, uvedl mluvčí.
Informace o pohřešované mohou lidé poskytnout na kterékoliv policejní služebně nebo na telefonní lince 158.