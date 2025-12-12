Policisté na Zlínsku pátrají po ztraceném chlapci. V akci jsou koně, čtyřkolky i dron

Milan Libiger, Pavel Stojar
  13:22
Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy. Do akce jsou nasazeny koně, čtyřkolky i dron. Rodiče a policie žádají o pomoc veřejnost.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Chlapec ve čtvrtek ráno odjel do školy na Mostní ulici ve Zlíně, tam už ale nedorazil,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.

Maminka chlapce Šárka Hejhalová sdílela na sociálních sítích Markovu fotografii v bundě, ve které odešel. „Prosím, pokud někde zahlédnete mého syna, dejte vědět. Ten strach o něj se nedá vydržet. Moc prosím o maximum sdílení,“ napsala.

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci. (12. prosinec 2025)
Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025)
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci. (12. prosinec 2025)
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci. (12. prosinec 2025)
9 fotografií

„Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici,“ uvedla mluvčí. Chlapec podle policie měří 140 až 150 centimetrů, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.

Policisté na Zlínsku pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic

Výzva rodičů a policie měla velký ohlas. Fotografie chlapce zveřejněné policií zaplavily média a sociální sítě. Lidé vyjadřují rodičům podporu, ale také nabízejí pomoc. „Máme oči na stopkách,“ napsala jedna z uživatelek Facebooku.

„Reakce obyvatel je velká, co deset minut někdo volá, jak může pomoci a kde hledat, dobrovolníků máme moc,“ uvedl starosta Halenkovic Roman Kedruš. Chlapec u sebe nemá mobil. „Rodiče volali, zajímají se a rádi by pomohli. Jsme v kontaktu,“ doplnil

„Dnes jsem potkala dva mladé policajty na koních, takové malé dítě se schová kdekoliv, pokud se to nebude řešit se psy, nebo rojnicí, nebo sám nepřijde, tak nevím. Pes na dvě stě metrů dá spolehlivě vědět, ať je to zvíře nebo člověk,“ poznamenala jedna z obyvatelek Halenkovic.

Dvě stovky policistů a hasičů v akci

„Je tady několik dní kolem velká mlha, stát se mohlo cokoliv. Je to velký problém ho najít, můžeme jenom doufat, že si našel nějaký bezpečný úkryt. Způsobů, jak tady přijít k úrazu, je hodně. Jsou tady rybníky, husté lesy, ve kterých jsou hluboké žleby. Je to velice neschůdný terén,“ dodala.

V poledne začala velká pátrací akce, která potrvá až do pěti hodin večer. „Zatím je to na složkách integrovaného záchranného systému, má tady být 150 až 200 profesionálů. Bylo by problematické řídit ještě několik set dobrovolníků, tak to zatím necháváme na policii a hasičích,“ řekl starosta.

„Je lepší do toho nevnášet ještě větší chaos. Kdyby bylo potřeba zapojit širokou veřejnost, máme rozhlas, média, sociální sítě,“ dodal. „Každý, kdo tady bydlí, o tom ví. Lidé sami prohledávají stodoly a kůlny. Po pátrání může být jistota, že v Halenkovicích není.“

Malého chlapce vystrašili čerti, schoval se a našel ho až policejní pes

„Pročesáváme v rojnicích obec a okolí,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Pátrací akce se účastní také hasiči a policejní posily z Brna. „Všichni moc doufáme, že budeme úspěšní,“ povzdechla si.

Do pátrání se zapojilo také patnáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. „Jejich činnost koordinuje územní řídící důstojník. Jsou nasazeny čtyřkolky, terénní vozidla i dron,“ upřesnil Kamil Tlušťák z krajského ředitelství hasičů. Lidem na Zlínsku navíc hasiči hromadně rozeslali SMS zprávy s popisem pohřešovaného.

Pokud neuspějí, přesune se pátrání do Zlína

Pokud chlapce policisté a hasiči nenajdou v Halenkovicích, přesune se hlavní pátrání do Zlína, kam Marek chodí do školy.

Se žádostí o pomoc při pátrání se policie obrátila na veřejnost, chlapce hledá v režimu Osoba v ohrožení. Pátrání v režimu Osoba v ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.

Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Netflix během svátků ovládají „filmy“, který nemají žádný příběh. Který krb máte v oblibě vy?

Tlapková patrola, správný směr vždy mají...

Hořící krb evokuje pocit tepla, bezpečí a domácí pohody. Tento dojem u většiny Čechů přesně ladí s představou Vánoc jako času klidu, rodinného spojení a odpočinku. Není proto divu, že se nejen na...

12. prosince 2025

V novoměstském areálu upravují před lednovým šampionátem běžecké trasy

V novomÄ›stskĂ©m areĂˇlu upravujĂ­ pĹ™ed lednovĂ˝m ĹˇampionĂˇtem bÄ›ĹľeckĂ© trasy

Organizátoři Světového poháru v biatlonu, který bude v lednu v Novém Městě na Moravě, chtějí mít do příštího týdne upravených 2,5 kilometru závodních tratí....

12. prosince 2025  12:08,  aktualizováno  12:08

Pro tramvaje skončí rozdělení Ostravy, na mosty v centru se vrátí příští týden

Rozsáhlé opravy Frýdlantských mostů a okolí sice pokračují, ale příští týden by...

Oprava Frýdlantských mostů v centru Ostravy je přibližně v polovině, ale po několikaměsíční pauze se na ně vrací tramvaje. Končí tak období mimořádného provizoria, kdy byla tramvajová síť ve městě od...

12. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Feltl končí v čele Všeobecné fakultní nemocnice. Chce se vrátit ke své odbornosti

David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl skončí k 31. lednu 2026 ve funkci. O uvolnění z ní požádal z osobních důvodů. Zdravotnickému deníku informaci potvrdil Feltl i Ondřej Jakob,...

12. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejtěžší Vánoce pro seniory? Linka je přetížená, roste počet volání o pomoc

Ilustrační snímek

Předvánoční období bývá pro seniory nejtěžší dobou roku. Roste počet hovorů o úzkosti, depresi i či ztrátě smyslu života a Linka seniorů je už nyní na hraně kapacity. Elpida proto spouští sbírku,...

12. prosince 2025  13:32

Na podzim nás srážely vlastní chyby, mrzí kapitánku budějovického Dynama

Eliška Stropková hlídá míč před soupeřkou.

Českobudějovické fotbalistky přezimují osmé ve druhé lize. Nově zvolená kapitánka Eliška Stropková věří ve zlepšení a posun v tabulce. Tým se o pauze zaměří na bránění standardních situací, které...

12. prosince 2025  13:32

Od ledna ubude jedno pásmo. Dojíždění do Prahy bude levnější, ale jen pro někoho

Vlak PID v nových barvách

Od 1. ledna 2026 se změní počet pásem v systému Pražské integrované dopravy. Nově se bude Praha počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Projeví se to však v ceně jen jednoho typu jízdného -...

12. prosince 2025  13:32

Potyčka vygradovala pobodáním. Útočník se pak dal na útěk, policie nasadila i vrtulník

ilustrační snímek

Čtvrteční pobodání při potyčce mezi dvěma muži v Káraném u Prahy prověřují středočeští kriminalisté. Útočníka, který z místa utekl, po několika hodinách intenzívního pátrání dnes časně ráno policisté...

12. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Policisté na Zlínsku pátrají po ztraceném chlapci. V akci jsou koně, čtyřkolky i dron

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy....

12. prosince 2025  13:22

Nucleus Research potvrzuje: Infor CPQ drží pozici lídra i v roce 2025

12. prosince 2025  13:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Andělé na Krakově na Praze 8 jsou skutečně krásní.

vydáno 12. prosince 2025  13:17

Galerie Gong vystavuje jedinečnou kolekci 183 dřevořezů Heleny Salichové

12. prosince 2025  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.