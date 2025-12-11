Dramatické chvíle zažili v neděli odpoledne rodiče chlapce, který chodí na první stupeň základní školy. Ten nečekaně utekl od sousedů, kde si hrál se svým kamarádem. Rodiče ihned pojali podezření, že zmizel kvůli čertům, kterých se bál a kteří obcí již několik dnů procházeli při tradičních mikulášských obchůzkách.
Několik hodin syna hledali. Volali na něj a prohledávali okolí. Jejich snaha ale byla marná, stále neměli štěstí. Zavolali proto policii. Policisté z Valašských Klobouk spolu s policejním psovodem začali po chlapci okamžitě pátrat. Přivolali si také další posily.
„Pomalu se začínalo stmívat a venkovní teplota ukazovala necelých 5 stupňů. Bylo jasné, že jakmile se setmí, naděje na nalezení dítěte se dramaticky zmenší,“ popsala situaci mluvčí policie Monika Kozumplíková.
Část policistů prohledávala rodinný dům a policejní psovod Filip Novák se čtyřletým holandským ovčákem Ludvíkem se vydali za dům směrem k železnici. Propátrali společně postupně seník, okolí dráhy a s obavami postupovali směrem k místnímu potoku, kde uviděli chatu. Uvnitř nikdo nebyl, proto potom prohledali i koryto potoka.
„Po chvíli dal policejní pes svému pánovi jasně najevo, že někoho našel. Měli štěstí. I ostřílenému policejnímu psovodovi spadl kámen ze srdce, když v aleji smrčků u potoka uviděl schovaného chlapečka, po kterém pátrali,“ popsala napínavé okamžiky Kozumplíková.
„Byl vyděšený a zpočátku nemluvil, ale celé rodině včetně policistů se ulevilo, že je v pořádku a nic se mu nestalo,“ dodala. Policejní pátrání tak trvalo jen necelých dvacet minut a díky psovi Ludvíkovi mělo šťastný konec.