Policie posílí při nadcházejícím metalovém festivalu ve Vizovicích hlídky

Desítky policistů budou dohlížet na pořádek a bezpečnost při hudebním festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích na Zlínsku začne ve čtvrtek 16. července a potrvá do neděle 19. července. V dnešní tiskové zprávě to uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Pořadatelé očekávají přibližně 20.000 fanoušků rockové a metalové muziky. Policisté budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a kvůli riziku krádeží znovu plánují hlídkovat také mezi stany.
Od středečního rána do pondělního odpoledne budou ve Vizovicích hlídky z několika obvodních oddělení, dopravní policisté, prvosledové hlídky, policisté z pohotovostního a eskortního oddělení i kriminalisté. "V terénu bude také jízdní policie, policejní kynologové a policisté na čtyřkolkách, kteří budou monitorovat stanová městečka. Podle aktuální situace využijí muži zákona v nočních hodinách také techniku Letecké služby Policie ČR," uvedla mluvčí.
Řidiče policie vyzvala, aby parkovali výhradně na vyhrazených místech. Doporučuje centrální parkoviště po pravé straně při příjezdu po staré silnici od Zádveřic-Rakové. Na silničním tahu ze Zlína do Vizovic bude koridor pro chodce, řidiči by tam měli jezdit pomalu a být opatrní. Kvůli zvýšenému pohybu lidí je podle policistů namístě opatrnost motoristů v celých Vizovicích.
"Stanovými městečky budou preventivně procházet uniformované hlídky i kriminalisté v civilu, aby minimalizovali možnost krádeží, přesto je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti," uvedla Kozumplíková. Lidé by podle ní neměli ve stanech a zaparkovaných autech nechávat cennosti, peníze ani elektroniku. Zavazadla včetně batohů a kabelek radí mít policie neustále zapnutá a pod přímým dohledem. Lidé by zároveň neměli nechávat osobní věci volně bez dozoru.
I letos budou mít řidiči možnost před odjezdem z festivalu navštívit místní policejní oddělení ve Slušovské ulici a dechovou zkouškou zjistit, zda jsou střízliví a mohou za volant. Loni policisté za dobu festivalu zastavili 31 řidičů pod vlivem alkoholu a sedm pod vlivem drog. Zaměstnaly je také asi stovka dopravních přestupků a několik incidentů, které byly ve většině případů způsobeny nadměrným požitím alkoholu.
Mezi hlavní hvězdy letošního 22. ročníku jednoho z největších tuzemských hudebních festivalů patří německá speedmetalová kapela Helloween, která slaví 40. výročí svého vzniku. Do Vizovic dorazí i excentrický americký zpěvák Marilyn Manson, finská rocková skupina The Rasmus, švédská kapela In Flames hrající melodický death metal nebo švédská deathmetalová kapela Arch Enemy. Na dvou pódiích zahrají za čtyři dny desítky kapel.