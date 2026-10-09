Policie vypátrala muže, který odešel z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Policie odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, který ve čtvrtek ráno odešel z uzavřeného oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Pohřešovaný byl dnes odpoledne vypátrán v blízkosti místa bydliště, uvedl na webu policejní mluvčí Radomír Šiška. Dopoledne policie uvedla, že by muž se sklony k agresivnímu chování mohl mířit do Hranic na Přerovsku, kde žije.
Policisté naopak stále pokračují v pátrání po třiašedesátileté Jitce Lukašíkové. Z otevřeného oddělení kroměřížské psychiatrické nemocnice odešla před více než měsícem. Od té doby je žena z Uherského Hradiště pohřešovaná.