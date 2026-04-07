Policie zjistila ve Zlínském kraji o svátcích více přestupků v dopravě než loni

Policisté o prodlouženém velikonočním víkendu zkontrolovali na silnicích ve Zlínském kraji 2966 vozidel a zjistili 526 dopravních přestupků. Nejčastějším přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, stejně jako o rok dříve. V tiskové zprávě to dnes uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková. Loni o Velikonocích zkontrolovala policie v regionu přes 2100 vozidel, zjistila tehdy 259 dopravních přestupků.
Do kontrol na silnicích v regionu se letos o velikonočních svátcích zapojilo 199 policistů. "Kontrolovali zejména rychlost jízdy, technický stav vozidel, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a také to, zda řidiči neusedají za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek," uvedla mluvčí.
Po překročení nejvyšší povolené rychlosti byl druhým nejčastějším přestupkem, na který policie v regionu narazila, nevyhovující technický stav vozidel. "Policisté se setkali také s případy držení telefonu za jízdy nebo nepoužití bezpečnostních pásů," uvedla Trnková.
Za pozitivní zprávu policie považuje, že ačkoliv v posledních týdnech odhalila v kraji několik řidičů s velmi vysokými hodnotami alkoholu v dechu, velikonoční kontroly tento trend nepotvrdily. "Policisté zjistili pouze 13 řidičů pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem jiné návykové látky," doplnila k velikonoční bilanci mluvčí.
V celém Česku zkontrolovali dopravní policisté přes Velikonoce 24.235 vozidel a zjistili 5058 přestupků. Kontrol i přestupků bylo ve srovnání s loňskem více. Policie uložila pokuty za 6,96 milionu korun, meziročně to bylo přibližně o 230.000 korun více.