Manévry kvůli ztracenému chlapci. Hledají ho i policisté na koních a hasiči

Police informaci zveřejnila na síti X. „Po mladíkovi jsme zatím oficiálně pátrání nevyhlásili, není však vyloučené, že se tak během dnešního dne stane,“ řekla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Pokud vyšetřovatelé rozhodnou o oficiálním vyhlášení pátrání, zveřejní policie i chlapcovu fotku. Chlapec má podle policistů delší kudrnaté vlasy a je asi 180 až 183 centimetrů vysoký.
„Podle aktuálních informací má mladík na sobě fialovou mikinu, šedé tepláky, bílé tenisky a nosí dioptrické brýle,“ doplnila krátce před polednem popis ztraceného teenagera.
Naléhavou prosbu zveřejnila na svém facebookovém profilu také obec Lukoveček, kde chlapec bydlí. „Jakékoli ověřené informace, které mohou pomoci při pátrání, prosíme neprodleně předejte Policii České republiky na linku 158,“ napsal starosta Lukáš Pšeja.
Zároveň vyzval k ohleduplnosti vůči rodině. „Rodina i blízcí jsou ve velmi náročné situaci a prosí veřejnost o pomoc, ale zároveň o maximální ohleduplnost a respekt k soukromí. Nešiřte prosím neověřené zprávy ani spekulace, které mohou pátrání zkomplikovat a rodinu dále zatěžovat,“ zdůraznil starosta.
