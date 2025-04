Aktivista Popelka se vyhýbal dvouměsíčnímu vězení, u soudu mu teď hrozí dva roky

Autor: ČTK , iDNES.cz

Okresní soud v Uherském Hradišti dnes začal projednávat případ aktivisty Jaroslava Popelky, který se loni vyhýbal nástupu do vězení. Za mříže ho soudy poslaly poté, co v březnu 2023 vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea na protivládní demonstraci v Praze. Uherskohradišťský soud se kauzou zabývá proto, že Popelkovo bydliště spadá do jeho obvodu. Aktivista vinu odmítá.