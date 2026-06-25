Pořadatelé akcí ve Zlínském kraji kvůli vedru zajišťují mlžné brány či pítka

Vysoké teploty o víkendu očekávají ve Zlínském kraji pořadatelé různých akcí, pro návštěvníky se snaží zajistit například mlžné brány nebo pítka. Akce se však uskuteční, například v centru krajského města bude festival Zlín žije. Výstaviště Kroměříž však kvůli očekávaným vysokým teplotám zrušilo akci Největší zábava na Moravě. Záchranná služba ani zlínská nemocnice však zatím zvýšený počet pacientů kvůli vedru neevidují, zjistila dnes ČTK. Tropické teploty zvládají bez problémů i zvířata ve zlínské zoo. Teploty se o víkendu v kraji mohou pohybovat až kolem 38 stupňů Celsia.
Organizátoři festivalu Zlín žije počítají s tím, že program třídenní akce bude podle plánu. Festival začíná v pátek. "Děláme vše pro to, aby se návštěvníci na akci cítili příjemně – v ulicích přibudou dvě mlžné brány, ve stánku Živého Zlína v parku Komenského budou k dispozici kloboučky, slunečníky, vějíře a rozprašovače. V parku Komenského a na tržišti Pod Kaštany budou v plné pohotovosti pítka. A na poslední chvíli hledáme možnosti, jak vyrobit další a další stín," uvedla zástupkyně pořadatelů Veronika Jurčová.
Výstaviště Kroměříž naopak sobotní akci Největší zábava na Moravě zrušilo. "Důvodem jsou očekávané extrémně vysoké teploty a s nimi spojené zvýšené zdravotní riziko. Po pečlivém zvážení všech okolností jsme dospěli k závěru, že konání akce by mohlo ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků, účinkujících i organizačního týmu. Bezpečnost všech zúčastněných je pro nás prioritou, a proto jsme se rozhodli akci neuskutečnit," uvedlo výstaviště na facebooku.
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje zatím zvýšený počet výjezdů kvůli vedru zatím neeviduje, řekla dnes ČTK její mluvčí Veronika Slaměnová. Podobně je tomu ve zlínské krajské nemocnici. "Prozatím jsme na urgentním příjmu neměli zvýšený počet pacientů s problémy z horka. Uvidíme, co přinese víkend," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
Zvířata ve zlínské zoologické zahradě se s vysokými teplotami vyrovnávají bez problémů. V expozicích mají dost stínu, kde se mohou ukrýt. "Naprostou většinu výběhů navíc doplňují potůčky, jezírka, tůňky, ve kterých zvířata najdou příjemné osvěžení. Sloni afričtí nyní tak častěji využívají oblíbené bahniště a rozlehlé jezírko v Karibuni, pár jaguárů včetně roční samičky Mayary několikrát denně zamíří do bazénu ve venkovní expozici," uvedla mluvčí zahrady Romana Mikešová. V některých výbězích jsou rozprašovače vody a mlžné systémy. "Zajistili jsme i dostatečný přísun čerstvé vody pro pitný režim zvířat. Chovatelé častěji mění vodu v miskách, protože ve vedrech se voda rychle ohřeje a kvůli tomu ztrácí svoji hodnotu," uvedla Mikešová. Zahrada se také na příchod veder připravovala, pracovníci například kontrolovali a nastavili klimatizační systémy.
Zoo myslí i na návštěvníky, velká část cest a pěšin je pod korunami stromů. "K dispozici je také množství stinných zákoutí a prvků pro osvěžení, třeba mlžný systém v prostoru hlavního vstupu nebo u expozice rejnoků. Děti pak určitě ocení vodotrysky u sezonního vstupu a také nabídku zmrzliny nejrůznějších příchutí nebo chlazených nápojů," uvedla Mikešová.