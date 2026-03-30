Pořadatelé zlínského filmového festivalu hledají dobrovolníky

Pořadatelé zlínského mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež hledají dobrovolníky pro 66. ročník festivalu, který se uskuteční od 28. května do 3. června. Nábor zaměří i na dospělé a aktivní seniory. Dobrovolníci jsou pro hladký průběh festivalu naprosto zásadní, sdělila dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Potřeba je zhruba 150 dobrovolníků, další stovka je třeba při festivalovém půlmaratonu. Zlín Film Festival je největším a nejstarším festivalem svého druhu na světě.
Dobrovolníci se podílejí na péči o festivalové hosty, pomáhají v kinech či v informačním servisu pro návštěvníky. Důležité je také jejich zapojení do organizace festivalového půlmaratonu. "Dobrovolníci jsou pro nás nepostradatelnými kolegy. Jejich role v týmu je klíčová pro plynulý chod všech sekcí festivalu. Každoročně klademe na nábor velký důraz a hledáme spolehlivé lidi, kteří mají chuť se zapojit, získat nové zkušenosti a svou energií přispět k jedinečné atmosféře, kterou je Zlín Film Festival proslulý," uvedla výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.
Velmi potřební jsou dobrovolníci při organizaci festivalového půlmaratonu. "Pro zajištění bezpečného průběhu závodu a koordinaci dopravy v centru města jsou nezbytní zejména dobrovolníci starší 18 let," uvedla Záhorová. Festival proto vítá nejen studenty vysokých škol, ale například i aktivní seniory. Dobrovolníkem na festivalu mohou být lidé starší 15 let. Uchazeči o spolupráci se mohou registrovat v on-line formuláři na webu festivalu.
"Dobrovolníci mají během festivalového týdne možnost nahlédnout do zákulisí světové kinematografie, setkat se s filmovými tvůrci a získat cenné zkušenosti z produkce velké kulturní události. Jako poděkování za jejich nasazení jim festival nabízí volné vstupy na filmové projekce, zajištěné občerstvení i příležitost k neformálním setkáním s hvězdami, jakými v minulých letech byli například Bára Poláková, Marek Lambora, Bára Seidlová, Sára Korbelová nebo Eva a Marek Adamczykovi," uvedla mluvčí.