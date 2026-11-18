Radnice Valašského Meziříčí chce s vedením tamní nemocnice, kterou provozuje skupina Agel, jednat o ohlášeném omezení péče. V prosinci se tam má přerušit provoz porodnické, novorozenecké a dětské lůžkové péče. Důvodem je podle Agelu dlouhodobě nepříznivá personální situace v pediatrii. Návaznou péči zajistí Nemocnice Agel Nový Jičín. Města jsou od sebe asi 20 kilometrů. Město se změnami nesouhlasí. Možností jsou sankce a za určitých okolností i rozvázání smlouvy. Také lze povolat experta, který se bude snažit spor moderovat, řekl dnes při veřejné debatě o situaci v nemocnici starosta Robert Stržínek (ANO).
Mezní možností je podle něj soudní spor. Městu však záleží na udržení nemocnice, uvedl starosta. Zástupci nemocnice byli na dnešní debatu pozváni, ale nedorazili. "Jsme si vědomi, že změna zasáhne nastávající maminky i rodiny s dětmi, které byly zvyklé využívat péči přímo ve Valašském Meziříčí. Situaci jsme proto řešili ve spolupráci s Nemocnicí Agel Nový Jičín tak, abychom pacientům zajistili návaznost péče. Bezpečnost pacientů a odpovídající odborné zajištění je pro nás na prvním místě," uvedl před několika dny výkonný ředitel valašskomeziříčské nemocnice Pavel Kameník.
Město má s Nemocnicí Agel Valašské Meziříčí uzavřenou pachtovní smlouvu, která garantuje rozsah zdravotní péče. Skupina Agel je provozovatelem nemocnice, město je majitelem areálu.
Posledním dnem, kdy bude nemocnice přijímat rodičky k plánovanému porodu, bude 13. prosinec. Od 22. prosince bude přerušen provoz novorozeneckého oddělení včetně oddělení šestinedělí, dětských ambulancí a dětské lékařské pohotovostní služby. V nemocnici je kvůli nedostatku personálu od července zavřené dětské lůžkové oddělení, od září nefunguje lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost o víkendech a státních svátcích. V posledních letech ubývá porodů, loni jich bylo 434, letos jich bude méně než 400. Město chce situaci řešit na jednání zastupitelstva 23. listopadu, ve čtvrtek bude ve městě pochod za záchranu dětského oddělení a porodnice.
Radnice má podle Stržínka několik možností, jak situaci řešit, postup konzultuje s právními kancelářemi. "Nejdůležitější je jednat, bohužel na druhé straně necítíme až tak snahu s námi komunikovat personální problémy, které v nemocnici vznikly. Cítíme určité přešlapování a nejsme přesvědčení o tom, že Agel dělá vše pro to, aby oddělení, která procházejí personální krizí, včas a dostatečně saturoval novými lékaři, novým personálem," uvedl starosta.
Vedoucí odboru majetkové správy radnice Alena Schattke uvedla, že smlouva obsahuje možnosti sankcí, je však nutné prokázat, že jednání, které je podle města v rozporu se smlouvou, je úmyslné. Sankce začínají na statisících korun a horní hranice se blíží deseti milionům. "Zatím jsme žádnou sankci neuplatnili," uvedla Schattke.
Vedení valašskomeziříčské nemocnice dříve avizovalo, že chce změnit rozsah garantované péče. Návrh koncepce rozvoje nemocnice na roky 2027 až 2029 počítá například se zrušením porodnické, novorozenecké a lůžkové pediatrické péče a jejich přesunem do Nemocnice Agel Nový Jičín. V nemocnici ve Valašském Meziříčí bude nadále dostupná gynekologická ambulantní a operační péče. Návrhem koncepce se dnes zabývala rada města, doporučila zastupitelům jej odmítnout.
Ředitelka Regionální pobočky VZP Morava Petra Pevná na debatě potvrdila, že nemocnice poslala pojišťovně oznámení o pozastavení činnosti z důvodu nedostatečného personálního zajištění. Péči by mohla převzít Vsetínská nemocnice, kterou zřizuje kraj. "Nemocnice je připravena a má kapacitu porody převzít. Záleží na rodičce, kam se rozhodne jet rodit," uvedla Pevná.
Skutečnost, že Vsetínská nemocnice má kapacitu péči převzít, potvrdil také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). "Přál bych si však, aby Valašské Meziříčí dostalo služby, které Agel slíbil," uvedl Holiš. Kraj nabídl městu také právní poradenství. Možnost, že by nemocnici převzal kraj, je podle Holiše nyní nereálná, důvody jsou finanční a personální. Podle Stržínka je rozvázání smlouvy s Agelem krajní možností, městu by zůstaly jen budovy. Před lety se do výběrového řízení na provozovatele nemocnice přihlásil jen Agel.