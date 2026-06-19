Porovnávací mapa ukáže rozvoj Zlína a Otrokovic díky obuvnickému impériu Baťa

Kartografové ze zlínského CBS Nakladatelství připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se změnila města Zlín a Otrokovice díky obuvnickému impériu Baťa. Nakladatelství chce při letošním 150. výročí narození Tomáše Bati ukázat rozvoj regionu. Mapa vyjde v polovině prosince, sdělila ČTK zástupkyně nakladatelství Hana Vondrášková.
Mapa porovná historický vývoj osídlení od konce 19. století po současnost, nejen na papíře, ale i v aplikaci s rozšířenou realitou. "Porovnávací mapa Zlína a Otrokovic bude součástí ucelené edice porovnávacích map jednotlivých regionů Česka. Prostřednictvím ní chceme veřejnosti představit proměny naší krajiny a měst v průběhu času. Nápad na tuto edici vznikl v našem Muzeu map Zlín, které provozujeme pro veřejnost. Návštěvníci staré mapy s velkým zájmem studovali a porovnávali je se současností," uvedl majitel nakladatelství a Muzea map Zlín Milan Paprčka.
Na nejvýznamnější změny upozorní doprovodný text. "Tyto změny si čtenář bude moci prohlédnout také prostřednictvím naší speciální aplikace, která nad fyzickou mapou zobrazí rozšířenou virtuální realitu," uvedl Paprčka.
Projekt představí tři období, a to region před Baťou, stavební a průmyslový rozkvět na mapě z 30. let minulého století a současný stav. "Budeme moci porovnat například divoký růst továrních areálů, vznik typických baťovských dělnických čtvrtí, změny v toku řek, v silničních i železničních komunikacích, a samozřejmě v obrovském nárůstu velikosti a významu obou sídel," uvedla Vondrášková.