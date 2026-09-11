Post starosty ve Vsetíně chce obhájit Čunek, ANO vede místostarosta Kudlík

V říjnových komunálních volbách ve Vsetíně bude kandidovat devět subjektů, stejně jako před čtyřmi lety. Post starosty chce obhájit Jiří Čunek (KDU-ČSL). Je lídrem kandidátky Vsetín srdcem a rozumem, kterou sestavili lidovci s nezávislými kandidáty. Lídrem kandidátky hnutí ANO, které minulé volby ve městě vyhrálo, je místostarosta Petr Kudlík. Do voleb zasáhnou také nové subjekty jako sdružení nezávislých kandidátů VS21 a hnutí Naše Česko s nezávislými kandidáty, zjistila ČTK z webu volby.cz.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby ve Vsetíně hnutí ANO se ziskem 20,06 procenta hlasů a pěti mandátů. Koalici vytvořilo s druhými lidovci, Nestraníky, ODS a PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost Vsetín. Koalice má v 21členném zastupitelstvu 14 křesel. Starostou Vsetína se stal lidovec Čunek. V opozici je Koalice pro otevřený Vsetín, STAN a SPD.
Čunek je letos lídrem, při minulých volbách byl na posledním, 21. místě kandidátky. Dostal však 2020 hlasů a přeskočil tak místostarostku Simonu Hlaváčovou, která kandidovala jako druhá, i lídra Jiřího Růžičku, jenž dostal 1777 hlasů.
ANO vede do voleb místostarosta Kudlík, na druhém místě je místostarosta a poslanec Pavel Bartoň. Kandidátku ODS vede radní Roman Kalabus, Koalici pro otevřený Vsetín zastupitelka Pavla Fojtíková. V čele kandidátky VS21 je ředitel Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín Martin Metelka. V minulých komunálních volbách kandidoval jako lídr Nestraníků, kteří se stali členy koalice a Metelka neuvolněným městským radním.
Nově se do voleb ve Vsetíně zapojí hnutí Naše Česko s kandidátkou Naše Česko-Náš Vsetín. Vede ji ředitel základní a mateřské školy a zastupitel města Petr Kořenek, který byl před čtyřmi lety lídrem kandidátky PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost Vsetín. Dvojkou na kandidátce Naše Česko-Náš Vsetín je letos městská architektka a radní Martina Hovořáková, která před čtyřmi lety kandidovala za ANO.
Vznikla také koalice Probuďme Vsetín!, kterou tvoří STAN a nezávislí kandidáti. Lídrem je zastupitel Tomáš Pifka (STAN), na druhém a třetím místě jsou zastupitelé Vladimír Vaculín a Jiří Kašpar, kteří v minulých volbách kandidovali za ANO.
TOP 09 sestavila samostatnou kandidátku, lídrem je bývalý ředitel technických služeb Ivan Straškraba. Stačilo! a nezávislí kandidáti vytvořili kandidátku Vsetín sobě!, vede ji Jiří Hradil.