Post zlínského primátora chce obhájit lídr hnutí ANO Jiří Korec

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Post zlínského primátora chce v říjnových komunálních volbách obhájit a potřetí získat lídr kandidátky ANO Jiří Korec. Volby v krajském městě hnutí vyhrálo dvakrát za sebou. Své lídry pro podzimní komunální volby má většina stran a hnutí, zjistila ČTK.

"Budu velice rád, pokud mi celostátní předsednictvo hnutí dá na konci června důvěru k tomu, abych byl lídrem kandidátky ve Zlíně a měl šanci obhájit post primátora, protože si myslím, že za ty roky jsme udělali kus práce, ale zároveň nám taky ještě velký kus práce ve Zlíně zbývá, a to je pro mě motivace," řekl ČTK Korec. K prioritám podle něj patří obnova náměstí a dalších veřejných prostor, výstavba bytů či sportovní infrastruktura. Dlouhodobě usiluje také o změnu rozpočtového určení daní.

Budoucí koalice by podle Korce mohla být na podobném půdorysu jako současná. ANO před čtyřmi lety ve Zlíně vytvořilo koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici je hnutí Zlín 21, SPD a STAN. "Za sebe můžu říct, že současná koalice funguje konstruktivně a velice dobře," uvedl primátor.

Lídrem ODS bude náměstek primátora Miroslav Chalánek. Občanští demokraté vytvořili po volbách před čtyřmi lety trojblok s lidovci a Piráty a jednali v něm o koalici. "Vše je teď na začátku, žádný trojblok zatím není, před volbami nepočítáme s nějakou dohodou. Vše je otázka toho, jak dopadnou volby a jednotlivé subjekty," uvedl Chalánek.

Lídrem kandidátky hnutí Zlín 21 bude opět podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. SPD povede Lubomír Nečas. V čele kandidátky STAN bude kariérní poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Piráti o podobě kandidátky ještě jednají, jejich lídrem bude zastupitel Jiří Jaroš. Zatím není jasné, zda budou Piráti kandidovat spolu s nezávislými kandidáty, nebo budou mít koaličního partnera. O hlasy voličů chce usilovat také nové hnutí Zlín Srdcem, jehož lídrem by měl být Jiří Robenek, který před čtyřmi lety vedl Piráty.

Hnutí ANO získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu, druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty. Třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele má stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě.

Jména lídrů začínají být jasná také v okresních městech Zlínského kraje. V Uherském Hradišti bude lídrem ODS starosta Stanislav Blaha. Na prvním místě kandidátky ANO bude místostarostka Jana Grygarová. Lidovci postaví do čela okresního místopředsedu Ondřeje Mráze. Piráty povede František Elfmark, TOP 09 by měla jít do voleb se STAN a nezávislými, na prvním místě společné kandidátky bude Zuzana Vandame (TOP 09). Lídrem uskupení Hradišťáci bude stejně jako dříve Michal Dvouletý.

Lídrem kandidátky hnutí ANO v Kroměříži by měl být starosta Tomáš Opatrný. V čele kandidátní listiny ODS bude místostarosta Jan Hebnar. Lidovci uzavřeli dohodu s TOP 09 a nezávislými, lídrem bude místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL). V čele kandidátky uskupení OK občané Kroměříže bude radní Jiří Kašík. V čele kandidátky Pirátů, na které budou i nezávislé osobnosti, stane Vratislav Krejčíř. Lídrem SPD bude opoziční zastupitel Marek Andrýsek.

Ve Vsetíně povede lidovce starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL), v čele kandidátky ANO bude místostarosta Petr Kudlík nebo místostarosta Pavel Bartoň. Kandidátku ODS povede radní města Roman Kalabus, Koalici pro otevřený Vsetín zastupitelka Pavla Fojtíková. Kandidovat bude i koalice Probuďme Vsetín s nezávislými osobnostmi. Na prvních místech kandidátky budou Tomáš Pifka a Jiří Žůrek, kteří kandidovali před čtyřmi lety za STAN, a Vladimír Vaculín a Jiří Kašpar, kteří kandidovali za ANO.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

