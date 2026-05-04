„Během noci došlo k lokalizaci požáru, kterou velitel zásahu ohlásil ve 3:52. Následovala částečná redukce sil a prostředků nasazených na místě události,“ oznámil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
Hasiči se začali k požáru sjíždět v neděli kolem 16:00, do jeho likvidace se postupně zapojily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z širokého okolí. Přísun vody do odlehlé oblasti zajišťovala kyvadlová doprava, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu.
Plameny se šířily mladým smíšeným lesem a poničily tři hektary. Na požářišti zůstalo v pondělí ráno devět jednotek, další čtyři zajišťují plnění vrtulníku na nedalekém letišti v Brusném.
„Příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem společného vyšetřování hasičů a policie. Šetření bude pokračovat přímo na místě události,“ uvedl mluvčí hasičů Řezníček.
Na Kroměřížsku jde o druhý rozsáhlý požár v krátké době. V Chropyni minulé úterý oheň poničil střechu budovy velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert. Díky rychlému zásahu byl uchráněn majetek v hodnotě přibližně půl miliardy korun, škoda je odhadnutá na 2,5 milionu korun.
