Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

„Byli velmi vystrašení a neklidní. Při pokusu o jejich odchyt došlo k pokousání zasahujícího hasiče i majitele zvířat,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Během zásahu se hasičům podařilo z objektu zachránit také kočku, kterou následně předali dobrovolným hasičům ze Slušovic. Ti zvířeti poskytli kyslíkovou terapii.
K rozsáhlému požáru střechy domu dorazilo pět jednotek hasičů - profesionální hasiči ze Zlína a dobrovolné jednotky ze Slušovic, Želechovic nad Dřevnicí, Štípy a Kašavy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
V dalším průběhu zásahu hasiči postupně rozebírali konstrukce a střešní krytinu. Pomocí termokamery následně vyhledávali v půdním prostoru a v interiéru domu skrytá ohniska, která průběžně dohašovali.
Kvůli zásahu policie uzavřela příjezd pro veřejnou dopravu.
„Na místě se rovněž nachází vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a výši škody. Zásah na místě i nadále pokračuje,“ doplnila Javoříková.
