Policie odložila případ požáru zlínské nemocnice, způsobila ho technická závada

Vyšetřovatel kriminální policie odložil případ loňského prosincového požáru v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti se podle něj nepotvrdilo, policie nikoho neobvinila. Požár se škodou za desítky milionů korun způsobila podle kriminalistů technická závada.

Angiolinka, která je potřebná při péči o pacienty s infarktem a je jediná ve Zlínském kraji, začala hořet v budově 25 v areálu zlínské nemocnice 12. prosince loňského roku před polednem.

Ve zlínské nemocnici hořela technická místnost v budově interny, hasiči evakuovali z budovy zhruba 150 lidí. (12. prosince 2024)
Policisté, hasiči a zaměstnanci nemocnice evakuovali pacienty a kriminalisté ohledali místo činu a začali případ prověřovat jako podezření ze spáchání nedbalostního trestného činu. Škoda, která v důsledku požáru vznikla nemocnici a dalším firmám, byla nejméně padesát milionů korun.

„Kriminalisté na místě odebrali stopy, vyslechli svědky, vyhodnotili kamerové záznamy, zprávy o revizi elektroinstalace a další záznamy a vyžádali si odborná vyjádření z odboru kriminalistické techniky a expertizu hasičů,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Požár vyřadil angiolinku, zlínská nemocnice se snaží zprovoznit náhradní přístroj

Z vyhodnocení expertních analýz vyplynulo, že příčinou vzniku požáru byla technická porucha napájecího zdroje řídícího počítače.

Vyšetřování vyloučilo, že by technická porucha nastala v důsledku nedostatečné údržby elektrických zařízení, případně v důsledku porušení předpisů o požární ochraně. Stejně tak jednoznačně vyloučili úmyslné jednání neznámého pachatele.

„Pro nás to byl nejničivější požár za celý loňský rok co se způsobené škody týče,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar. Včasným zásahem se podařilo uchránit další majetek v hodnotě deset milionů korun.

Po požáru ve zlínské nemocnici vozí záchranka pacienty s infarktem mimo kraj

Škodu na prostorách a zdravotnickém vybavení nemocnice vyčíslila na 65 milionů korun. Požár vznikl v technické místnosti kardiologického oddělení. Oddělení se nachází v budově interny, která procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Podle hasičů byly nástupní plochy znepřístupněné stavební technikou a ploty, což jim komplikovalo zásah.

Bylo nutné evakuovat více než 150 pacientů, hospitalizované musel personál přemístit do jiných budov. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů.

