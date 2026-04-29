Požár obří líhně kuřat Agrofertu. Z budovy vyhnal desítky zaměstnanců

Autor: jar
  9:42aktualizováno  9:42
Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo být v úterý po poledni evakuováno kvůli požáru střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. K likvidaci plamenů vyrazilo do areálu podniku deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.
Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo být evakuováno kvůli požáru střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. (28. dubna 2026)

Hasiči v úterý odpoledne likvidovali oheň na jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. Na střeše byly fotovoltaické panely. Podle informací od hasičů se nikomu ze zaměstnanců nic nestalo a také kuřata přestála požár bez újmy.

„Ještě před příjezdem hasičů ze zasažené budovy odešlo 30 lidí. Požár byl nahlášen kolem půl jedné, odpoledne již byl uhašen,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Ještě odpoledne ale hasiči rozebírali střešní konstrukce, hledali skrytá ohniska požáru a prolévali je vodou, aby nedošlo k opětovnému rozhoření.

„Výše škody ani příčina požáru zatím nejsou známé. Během středy budeme prohledávat místo události, abychom zjistili příčiny,“ doplnila mluvčí.

K požáru vyjíždělo deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů včetně dronové služby pro průzkum z výšky. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu.

Líheň kuřat se nachází v Chropyni na okraji průmyslového areálu Fatra a provozuje ji společnost Výkrm Třebíč, která je součástí holdingu Agrofert. Jedná se o jeden z nejmodernějších provozů v Evropě, ve kterém se vylíhne až 40 milionů kuřat ročně.

Líheň byla slavnostně otevřena v roce 2013 za účasti nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Zabírá plochu 7200 metrů čtverečních a stála 250 milionů korun. Jednodenní kuřata odtud putují v rámci skupiny Agrofert na výkrm asi do pěti desítek farem společnosti Vodňanské kuře.

Akcie Agrofertu letos v únoru vložil Babiš do soukromého svěřenského fondu, aby se nedostal do konfliktu se zákonem o střetu zájmů.

