Pokračujeme, zní odhodlaně z vyhořelých pil. S obnovou pomáhají i zaměstnanci

Celý měsíc zvažovali, co dál - jestli se zpracováním dřeva úplně skončit nebo provoz naopak obnovit. Po rozsáhlém červnovém požáru nebylo rozhodování pro majitele pily ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku jednoduché. Nakonec chce provoz obnovit. Ve výrobě pokračují i po nedávném požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Vyšetřování ještě není uzavřené, škody jdou do stovek milionů.
Hasiči dohašují požár pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. (13. 8. 2025)

Hasiči dohašují požár pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. (13. 8. 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

„Podstatná část provozu lehla popelem. Majitelé chtěli skončit. Ale nakonec představenstvo rozhodlo, že pilu obnovíme. Předpokládáme, že když se bude všechno dařit, mohli bychom s provozem znovu začít v březnu příštího roku,“ prozradil Marián Koniar, předseda představenstva firmy MSK.

Společnost provozuje pilu v Karlovicích 31 let. Kromě výroby speciálních dřevěných desek na výrobu obalů a palet se zabývá také kovovýrobou. Během rozsáhlého požáru, který vypukl 17. června, shořela pila. Druhá hala, ve které se vyrábějí stroje, ale byla před ohněm uchráněná. I tak jsou následky masivní.

Největší letošní požár ve Zlínském kraji. Pilu v Karlovicích převzali vyšetřovatelé

„Vyšetřování ještě uzavřené není, ale škody budou každopádně velké. Jejich vyčíslení stejně jako stanovení příčiny požáru je ale otázkou týdnů,“ poukázal mluvčí krajských hasičů David Martinec.

V Karlovicích musejí postavit novou halu

Podle Koniara se celková škoda způsobená ohněm a vedlejšími dopady vyšplhá na zhruba 300 milionů korun.

Následky má požár i pro stovku zaměstnanců. Část z nich musela kvůli přerušení provozu zůstat doma na 60 procentech mzdy. Více než čtyři desítky pracují na obnově.

„V areálu stále probíhá demolice a sanace prostoru. Musíme postavit zcela novou halu a nahradit veškeré technologie a stroje, o které jsme přišli. Také bude hodně záležet na tom, jak se k události postaví pojišťovna. Nicméně u nás veškeré procesy směřují k obnově výroby,“ popsal Koniar.

V Rajnochovicích potřebují novou sušárnu

Podobně zásadní následky má i požár v Rajnochovicích z 13. srpna, kde rodinná firma provozuje pilu jedenáctým rokem. Odhadovaná škoda dosahuje 40 milionů korun.

Majitel Karel Lejsek podle svých slov neuvažoval ani minutu o tom, že by provoz zastavil. „Hned jsem věděl, že musíme jet dál. Když jsme sem přišli, vybudovali jsme pilu od píky, i když nám lidé moc nevěřili, že to bude fungovat. Navíc jsem tady se synem, i to je důvod,“ prohlásil Lejsek.

Hasiči likvidovali rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích. Škody půjdou do milionů korun. (13. srpna 2025)

„Teď jsme výrobu omezeně rozjeli a doufám, že brzy najedeme na plný provoz. Měli jsme vlastně štěstí v neštěstí, protože oheň nezasáhl naši výrobní halu, ale v uvozovkách jen kotelnu a sušárnu. Nemůžeme proto dřevo sušit, což je problém. Zároveň jsme tam měli uskladněné vysušené řezivo připravené k zákazníkům třeba do Polska nebo Rakouska, které jsme měli expedovat,“ popsal.

Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti

Rajnochovická pila je menší, zaměstnává zhruba deset lidí a ročně zpracuje přes 10 tisíc metrů krychlových bukové a dubové kulatiny. Zabývá se především výrobou bukových a dubových železničních pražců. Kulatinu také zpracovává, mimo jiné pro účely stolařů a truhlářů.

Kromě zmíněné sušárny, strojů a kotelny shořela v areálu také rozvodna elektřiny, nicméně firma už zprovoznila vlastní trafostanici. Zničené provozy musí postavit znovu a také nakoupit nové technologie.

„Velmi dobře se k nám po požáru zachovali dodavatelé i odběratelé, vyšli nám vstříc. Cením si toho,“ doplnil majitel rajnochovické pily.

Záběry z dronů jsou k nezaplacení

Oba požáry budou patřit k těm největším v letošním roce a to svým rozsahem i způsobenou škodou. Ani v jednom případě ještě policisté ani hasiči své vyšetřování neuzavřeli.

Právě provozy, kde se zpracovává dřevo, patří pro hasiče k těm nejkomplikovanějším. Vyžadují totiž velké množství lidí, techniky, vody i času, zasahující hasiči musejí bojovat s obrovským žárem, mají znemožněný vstup do objektu, trápí je vedro i vyčerpání.

Dva zranění při požáru pily na Vsetínsku, škoda půjde do stovek milionů

„Je to zásah, který klade velké nároky i na velení, obvykle trvá dlouhé hodiny, je komplikovaný kvůli potřebnému obrovskému množství vody i používání dýchacích přístrojů, které hasiče vyčerpává,“ popsal Martinec. „Velmi nám ale v posledním roce a půl pomáhá dronová služba,“ upozornil.

Díky záběrům z výšky mají totiž hasiči mnohem lepší přehled o tom, co se v prostorách, kam nemohou vstoupit, děje. Drony s termokamerou jsou navíc uzpůsobené, že se mohou přiblížit k místu tak, aby dokázali zachytit ohniska požáru. „Je to pro velitele nedoceněná věc a pomocník k nezaplacení,“ dodal Martinec.

