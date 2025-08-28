„Podstatná část provozu lehla popelem. Majitelé chtěli skončit. Ale nakonec představenstvo rozhodlo, že pilu obnovíme. Předpokládáme, že když se bude všechno dařit, mohli bychom s provozem znovu začít v březnu příštího roku,“ prozradil Marián Koniar, předseda představenstva firmy MSK.
Společnost provozuje pilu v Karlovicích 31 let. Kromě výroby speciálních dřevěných desek na výrobu obalů a palet se zabývá také kovovýrobou. Během rozsáhlého požáru, který vypukl 17. června, shořela pila. Druhá hala, ve které se vyrábějí stroje, ale byla před ohněm uchráněná. I tak jsou následky masivní.
„Vyšetřování ještě uzavřené není, ale škody budou každopádně velké. Jejich vyčíslení stejně jako stanovení příčiny požáru je ale otázkou týdnů,“ poukázal mluvčí krajských hasičů David Martinec.
V Karlovicích musejí postavit novou halu
Podle Koniara se celková škoda způsobená ohněm a vedlejšími dopady vyšplhá na zhruba 300 milionů korun.
Následky má požár i pro stovku zaměstnanců. Část z nich musela kvůli přerušení provozu zůstat doma na 60 procentech mzdy. Více než čtyři desítky pracují na obnově.
„V areálu stále probíhá demolice a sanace prostoru. Musíme postavit zcela novou halu a nahradit veškeré technologie a stroje, o které jsme přišli. Také bude hodně záležet na tom, jak se k události postaví pojišťovna. Nicméně u nás veškeré procesy směřují k obnově výroby,“ popsal Koniar.
Podobně zásadní následky má i požár v Rajnochovicích z 13. srpna, kde rodinná firma provozuje pilu jedenáctým rokem. Odhadovaná škoda dosahuje 40 milionů korun.
Majitel Karel Lejsek podle svých slov neuvažoval ani minutu o tom, že by provoz zastavil. „Hned jsem věděl, že musíme jet dál. Když jsme sem přišli, vybudovali jsme pilu od píky, i když nám lidé moc nevěřili, že to bude fungovat. Navíc jsem tady se synem, i to je důvod,“ prohlásil Lejsek.
„Teď jsme výrobu omezeně rozjeli a doufám, že brzy najedeme na plný provoz. Měli jsme vlastně štěstí v neštěstí, protože oheň nezasáhl naši výrobní halu, ale v uvozovkách jen kotelnu a sušárnu. Nemůžeme proto dřevo sušit, což je problém. Zároveň jsme tam měli uskladněné vysušené řezivo připravené k zákazníkům třeba do Polska nebo Rakouska, které jsme měli expedovat,“ popsal.
Rajnochovická pila je menší, zaměstnává zhruba deset lidí a ročně zpracuje přes 10 tisíc metrů krychlových bukové a dubové kulatiny. Zabývá se především výrobou bukových a dubových železničních pražců. Kulatinu také zpracovává, mimo jiné pro účely stolařů a truhlářů.
Kromě zmíněné sušárny, strojů a kotelny shořela v areálu také rozvodna elektřiny, nicméně firma už zprovoznila vlastní trafostanici. Zničené provozy musí postavit znovu a také nakoupit nové technologie.
„Velmi dobře se k nám po požáru zachovali dodavatelé i odběratelé, vyšli nám vstříc. Cením si toho,“ doplnil majitel rajnochovické pily.
Oba požáry budou patřit k těm největším v letošním roce a to svým rozsahem i způsobenou škodou. Ani v jednom případě ještě policisté ani hasiči své vyšetřování neuzavřeli.
Právě provozy, kde se zpracovává dřevo, patří pro hasiče k těm nejkomplikovanějším. Vyžadují totiž velké množství lidí, techniky, vody i času, zasahující hasiči musejí bojovat s obrovským žárem, mají znemožněný vstup do objektu, trápí je vedro i vyčerpání.
„Je to zásah, který klade velké nároky i na velení, obvykle trvá dlouhé hodiny, je komplikovaný kvůli potřebnému obrovskému množství vody i používání dýchacích přístrojů, které hasiče vyčerpává,“ popsal Martinec. „Velmi nám ale v posledním roce a půl pomáhá dronová služba,“ upozornil.
Díky záběrům z výšky mají totiž hasiči mnohem lepší přehled o tom, co se v prostorách, kam nemohou vstoupit, děje. Drony s termokamerou jsou navíc uzpůsobené, že se mohou přiblížit k místu tak, aby dokázali zachytit ohniska požáru. „Je to pro velitele nedoceněná věc a pomocník k nezaplacení,“ dodal Martinec.