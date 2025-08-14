„Ve čtvrtek dopoledne pokračuje na místě požáru vyšetřování. Zapojili se do něj i specialisté hasičů a policie, pracovníci Technického ústavu požární ochrany a Odboru kriminalistické techniky a expertiz,“ vysvětlila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Vyšetřovatelé prohlíží místo a odebírají vzorky, které budou analyzovat. To zabere delší dobu. „Je to otázka týdnů,“ dodala mluvčí.
K masivnímu požáru pily hasiči vyrazili ve středu krátce po půlnoci. Velitel vyhlásil třetí stupeň poplachu. Místem otřásl i výbuch.
V době příjezdu prvních jednotek byla požárem zasažena celá historická hala pily, která sloužila jako sklad řeziva, a dále k ní přilehlé technické místnosti včetně sušárny dřeva a kotelny.
Hasiči ihned zahájili hasební práce a velitel zásahu si přivolal další jednotky s cisternami s vodou. Dvě čerpací stanoviště vznikla na místní říčce a cisterny dovážely vodu kyvadlově.
|
V Rajnochovicích lehla popelem pila, ozval se i výbuch. Škoda jde do milionů
„Při požáru nebyl nikdo zraněn. Otřesenému majiteli, který k ohni dorazil, musela být poskytnuta psychologická první pomoc,“ řekla Javoříková.
Hasiči zůstali na místě celý den. Ochlazovali okolní budovy, sušárnu dřeva, ze které se podařilo vyvézt ven a uchránit uskladněný materiál. Také ochlazovali řezivo uskladněné na volném prostranství. Vyšetřovatelé začali zjišťovat okolnosti a příčiny požáru.
Velkou pomocí byly i drony. Přinášely záběry infrakamery, které odhalily skrytá ohniska. Hasiči pak rozebírali konstrukce budovy a hromady řeziva a prolévali je vodou.
Pila byla historickou památkou
U zásahu se vystřídalo 24 jednotek ze Zlínského a Olomouckého kraje. Zasahovaly profesionální jednotky Valašské Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Zlín a Holešov.
Dorazili i dobrovolní hasiči z obcí Podhradní Lhota, Rajnochovice, Kelč, Kunovice, Poličná, Bystřice pod Hostýnem, Loukov, Komárno, Držková, Hošťálková, Loučka, Jablůnka, Lešná, Kašava, Vlčková, Podkopná Lhota, Slavkov pod Hostýnem, Horní Újezd a Opatovice.
„Lidé to nesou se smutkem. Byla to historická památka, kde bývala původní parní pila. Spousty místních tam po desetiletí pracovaly,“ přiblížil obyvatel Rajnochovic.
|
Dva zranění při požáru pily na Vsetínsku, škoda půjde do stovek milionů
„Většinu lidí vzbudil a vyděsil velký výbuch plynové láhve na svařování. Pokud vím, otřáslo to okny do vzdálenosti jednoho kilometru. Naštěstí nikdo nebyl zrovna uvnitř. Pochvalu si zaslouží všichni hasiči včetně dobrovolných, nasazují tady své životy a zdraví,“ poukázal.
Rajnochovická pila ročně zpracuje přes 10 tisíc metrů krychlových bukové a dubové kulatiny. Zabývá se především výrobou bukových a dubových železničních pražců. Kulatinu také zpracovává, mimo jiné pro účely stolařů a truhlářů. Nabízí i palivové dřevo.