Kriminalisté Územního odboru policie ve Zlíně prověřili okolnosti tragického požáru a po jejich vyhodnocení předali věc krajským vyšetřovatelům.
„Ti zadrželi a následně i obvinili dvaatřicetiletého muže z trestného činu těžké ublížení na zdraví, za který mu hrozí trest odnětí svobody od osmi do 16 let,“ upřesnila mluvčí krajské policie Šárka Trnková.
Stavební buňku zachvátily plameny, uvnitř našli hasiči ohořelé tělo muže
Proč a za jakých okolností k tragickému požáru došlo nechtěli kriminalisté v tuto chvíli specifikovat. Zda mezi oběma muži došlo k fyzickému kontaktu ještě před začátkem požáru, případně jakým způsobem poškozený zemřel, by měly prokázat znalecké posudky, na které policie ještě čeká. Může se také stát, že na jejich základě bude trestný čin překvalifikovaný.
Kriminalisté zároveň předali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, k čemuž dnes na základě rozhodnutí soudu došlo.
Muž, který při požáru zemřel, ve stavební buňce dlouhodobě bydlel. Objekt začal hořet kolem třetí hodiny ráno. „Celý objekt byl zachvácen plameny a oheň se rychle šířil,“ popisovala událost mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Uvnitř objektu pak našli tělo člověka bez známek života.
Škoda byla předběžně vyčíslená na 50 tisíc korun.