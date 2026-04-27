Požár střechy vyhnal lidi z rodinného domu a uzavřel dopravu na hlavním tahu

Pavel Stojar
  11:22aktualizováno  11:22
Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela v pondělí ráno střecha rodinného domku. S ohněm bojovalo osm jednotek hasičů. Jelikož se dům nachází hned u silnice, způsobil požár komplikace na hlavním tahu I/57 mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem.
Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela střecha rodinného domku. S...

Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela střecha rodinného domku. S ohněm bojovalo osm jednotek hasičů. (27. duben 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela střecha rodinného domku. S...
Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela střecha rodinného domku. S...
Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela střecha rodinného domku. S...
Ve valašskomeziříčské místní části Podlesí shořela střecha rodinného domku. S...
6 fotografií

Před půl pátou ráno byl na tísňovou linku hasičů ohlášen požár střechy rodinného domu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku v místní části Podlesí. Na místo události bylo okamžitě vysláno osm jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů.

„Po příjezdu první jednotky velitel zásahu potvrdil, že plameny zasáhly střechu rodinného domu, a bez prodlení bylo zahájeno hašení,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

„Hasiči nasadili několik proudů vody a k efektivnímu zásahu využili také výškovou techniku, která umožnila rychlejší lokalizaci požáru ve výše položených částech objektu.“

Ještě před příjezdem hasičů se z domu bezpečně evakuovali tři lidé. „Ty si následně do své péče převzala jednotka dobrovolných hasičů z blízké Jarcové, která jim během zásahu zajistila teplo a potřebné zázemí,“ dodala Javoříková.

Na místo požáru přijeli také hasiči s dronem, který monitoroval situaci ze vzduchu a poskytoval veliteli zásahu aktuální přehled o rozsahu požáru i jeho vývoji.

„Hasičům se podařilo dostat požár pod kontrolu přibližně hodinu po příjezdu na místo. Následně pokračovali v rozebírání konstrukcí střechy a dalších zasažených částí domu, aby vyhledali skrytá ohniska a zabránili opětovnému rozhoření,“ popsala Javoříková.

Samotnou likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu o další hodinu později. „V současné době na místě pracuje vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a stanovuje výši vzniklé škody,“ doplnila.

Místo požáru se nachází jen několik metrů od frekventovaného hlavního tahu I/57 z Valašského Meziříčí na Vsetín. Hasiči museli cestu uzavřít, a tak v místě vznikly dopravní komplikace. Později byl provoz spuštěn kyvadlově a po šesté hodině ráno obnoven.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

27. dubna 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.