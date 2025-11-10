Hasební práce potrvají i přes noc. Hasiči nejprve informovali, že na místě zasahuje sedm jednotek, následně jejich počet zvýšili na jedenáct a po 21. hodině dokonce na třináct.
„V tuto chvíli probíhá rozebírání konstrukce střechy. Pro potřeby velitele zásahu byl nasazen také dron s termokamerou,“ uvedli hasiči v pondělí pozdě večer.
„Taktéž byl na místo povolán dron, který snímá požářiště z výšky. Živý přenos je tak důležitou podporou pro velitele zásahu, kterým je krajský řídící důstojník. Aktuálně na místě požáru probíhají hasební práce,“ uvedla již dříve, po 20. hodině mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Uvnitř budovy by neměli být žádní lidé, řekl mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák. „Informace jsou takové, že se lidé evakuovali před naším příjezdem,“ potvrdil.
Lidem také nejprve doporučili na několik hodin omezit větrání, ve 22:00 pak toto doporučení zrušili. „Doporučuje se pouze těm, kteří cítí zápach z požáru,“ sdělilo město.
Na stanovení příčiny je brzo
Oznámení o požáru Střední školy pedagogické a sociální Zlín přijal dispečink po 17:00. Hasiči po 19:30 zvýšili stupeň požárního poplachu z druhého na třetí.
Na stanovení příčiny požáru a odhad způsobených škod je podle nich brzy. „Vyšetřovatel sice na místě je, ale požářiště musí ohledat zítra (v úterý) za denního světla,“ doplnila Javoříková. Existují čtyři stupně požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.
Střední škola sousedí se základní školou v ulici Křiby. Jedním z cílů hasičů proto bylo, aby se plameny nerozšířily i na další budovy. Výuka na 17. zlínské základní škole se v úterý uskuteční. „Požár ani jeho hašení škody nenapáchaly, škola bude v úterý fungovat bez omezení. Rodiče by pro jistotu měli sledovat interní systém Bakalář,“ uvedlo večer město.