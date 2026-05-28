Z požáru střechy školy obvinili svářeče. Neměl připravené místo opravy a šidil dohled

Autor: fuk, iDNES.cz
  13:32aktualizováno  13:32
Za loňský požár střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně může podle policie svářeč, který ji opravoval a nedodržel podmínky požární bezpečnosti. Kriminalisté muže středního věku obvinili ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti, hrozí mu až osm let vězení. Způsobená škoda je 15 milionů korun.
Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Požár střechy školy o loňské listopadové noci likvidovalo 13 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů několik hodin. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu.

„Muž jednak před započetím svařování nepřipravil místo k práci s otevřeným ohněm, a přesto na něm manipuloval s plynovým hořákem. A následně nevěnoval tomuto místu dostatečně dlouhý dohled v délce osmi hodin,“ konstatovala v obvinění mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace konstrukce střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku právě v osmihodinovém intervalu po skončení svařování, který pracovník firmy nedodržel.

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Kriminalisté se zabývali také možnou trestní odpovědností firmy, která opravu střechy prováděla, kvůli porušení předpisů na úseku požární ochrany. Zabývat se jí bude správní úřad, který ve správním řízení případně vyvodí odpovídající sankci.

„Škoda, kterou požár a následné hasební práce způsobily třem zasaženým institucím, je souhrnně vyčíslena na bezmála 15 milionů korun,“ upřesnila Kozumplíková.

Muži, který dosud nebyl soudně trestaný, hrozí v případě uznání viny a odsouzení trest odnětí svobody na dva až osm let.

