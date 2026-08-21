Přestože byli na místo okamžitě přivoláni hasiči, dostali zákaz požár hasit. Mohli tak pouze bezmocně přihlížet destrukci jedné z významných dominant zdejší židovské komunity, která patřila k největším na Moravě.
„Bydleli jsme přes malou uličku hned vedle synagogy, najednou jsme v noci slyšeli velký rámus. Maminka se vzbudila i já jsem se vzbudila. Měli jsme jedno okno, které bylo přímo naproti synagoze, a ve tmě jsme se dívaly, co se děje,“ popsala pro USC Shoah Foundation Institute Erika Brammerová, která tehdy byla malá holčička.
Přestože platil zákaz vycházení, vyšla s matkou na ulici. Přiběhl k nim její budoucí manžel a utěšoval je, protože se bály, že od požáru synagogy vzplane i jejich domek.
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Některé žháře dokonce poznala. „Byl mezi nimi i jeden student ze Strání, který chodil v Brodě do gymnázia,“ vzpomínala. „Všichni chodili v košilích a vysokých holínkách.“
Podle vyprávění pamětnice navezli do budovy sudy s hořlavinami. Pak přišel Němci dosazený starosta Vladimír Havránek, tehdy ovšem používal jméno Waldemar Hawranek.
„Byl profesorem gymnázia a byl předtím velmi dobře nakloněný židovské komunitě, dokonce vyučoval v židovském sportovním oddíle Makabi tělocvik. Dokonce i mě cvičil,“ kroutila hlavou Brammerová. „Teď dával příkazy, kdy se to má podpálit a kdy mají vysekávat sekerami okna, aby to dobře hořelo. Vznikl z toho hrozný požár.“
Následující ráno bylo hodně smutné. „Viděli jsme, co vše se zničilo,“ posteskla si. „Byla to krásná synagoga a zůstaly jen ohořelé pahýly sloupů.“ Synagoga byla v ghettu postavena v 18. století zřejmě podle návrhu italského architekta vrcholného baroka Domenica Martinelliho. Nahradila původní, která byla zbourána.
Židovské osídlení Uherského Brodu dnes už připomíná jenom hřbitov, který byl založen v roce 1870 a je v ulici Neradice naproti pivovaru. Nachází se zde 1 085 náhrobních kamenů, z toho asi stovka tam byla po skončení války přemístěna ze zdevastovaného starého židovského hřbitova.
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Přitom osídlení je doloženo od roku 1470. Do poloviny 16. století ale směli Židé bydlet jen na předměstí. Židovská osada se synagogou a školou se nacházela jihovýchodně od centra města.
Do konce 17. století židovské obyvatelstvo přesídlilo do ghetta, které se už nacházelo uvnitř městských hradeb. Nejvíce Židů ve městě žilo v polovině 19. století. Bylo to kolem tisíce lidí, což znamenalo třetinu všech obyvatel.
Konec zdejší židovské komunity přišel po německé okupaci. Vypálení synagogy bylo jen smutnou předzvěstí transportů do koncentračních táborů, které byly vypraveny koncem ledna 1943.
Na území Protektorátu Čechy a Morava se v 15 městech nacházela shromaždiště, kde byli Židé soustředěni několik dní před nástupem do transportů. Jedním z těchto míst byl i Uherský Brod. Shromaždiště bylo zřízeno v budově gymnázia.
Byly odtud vypraveny tři transporty. Dohromady jimi bylo deportováno 2 843 osob z různých koutů kraje od Holešova přes Zlín až po Strážnici. Konce války se dočkalo pouze 197 z nich. Erika Brammerová to štěstí měla.
Po druhé světové válce byla celá židovská čtvrť východně od ulice Bratří Lužů zbořena a nahrazena sídlištěm.
Synagogu připomene nový informační panel
V Uherském Brodě si letos připomněli 85. výročí vypálení zdejší synagogy. Město jako připomínku této události připravuje informační panel, který bude postaven naproti místu, kde synagoga až do svého zničení stála.
„Návštěvníkům i obyvatelům města přiblíží historii této významné stavby i život místní židovské komunity, která patřila k největším na Moravě a významně přispěla k rozvoji Uherského Brodu,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace a cestovního ruchu uherskobrodské radnice Alžběta Řezníčková.
„Bude to okno do historie. Poloprůhledný panel, díky němuž přímo na místě uvidíte, jak stavba vypadala.“ Budou tam i fotografie interiéru stavby. Synagoga ani žádná z budov v okolí se nezachovala, celá židovská čtvrť byla zbořena po druhé světové válce.
Synagoga se nacházela na jihovýchod od náměstí, v místě dnešních bytovek mezi ulicemi Soukenická a Tkalcovská. Zde poblíž dětského hřiště bude i nový panel, který by měl být odhalený na podzim.