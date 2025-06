„Je to tak. Je největší vzhledem ke způsobené škodě i počtu nasazených jednotek,“ potvrdil mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje David Martinec.

Pila začala hořet v noci z pondělí na úterý, požár zpozoroval a ohlásil vrátný po třetí hodině ráno. Hasiči vyhlásili třetí stupeň pohotovosti.

V úterý večer hasiči ještě požářiště průběžně prolévali vodou. Dvě jednotky dobrovolných hasičů z Velkých Karlovic a Karolinky ho pak hlídaly celou noc.

Kvůli ohledání místa ve středu do Velkých Karlovic dorazí vyšetřovatelé hasičů, policie i specialisté z Technického ústavu požární ochrany v Praze.

„Vzhledem k výši škody a rozsahu celého požáru bude vyšetřování samotné a stanovení přesné ceny s určitostí trvat několik týdnů,“ poukázal Martinec.

Příčina požáru není známá. Škoda se zatím odhaduje na stovky milionů korun. Ohněm byl zasažený prostor o velikosti zhruba 70 x 50 metrů, tedy dvě haly spojené střechou. Jedná se o halu na zpracování dřeva a sklad řeziva. Hasičům se podařilo uchránit čtyři sušárny dřeva včetně technologií. Zástupci společnosti Pila MSK, které dřevařský provoz patří, se k události zatím nechtějí vyjadřovat. Čekají na výsledek vyšetřování.

Hasiči likvidují požár pily ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. (17. června 2025)

Během úterý se na místě vystřídalo 18 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, těžká technika ze Záchranného útvaru Hlučín, pomáhala dronová služba z Holešova a dohromady bylo nasazeno přes 30 kusů techniky.

„Na místě jsme ošetřili a do Vsetínské nemocnice odvezli dva muže. Jednoho na chirurgickou ambulanci s podvrtnutým kotníkem, to byl dobrovolný hasič. Druhého muže jsme převezli do interní ambulance, nadýchal se zplodin,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková.