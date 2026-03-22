„Před příjezdem hasičů se vozidlo pokoušel uhasit majitel. Jednotka po příjezdu k události okamžitě zahájila hasební práce pomocí vysokotlakého proudu a za 20 minut od ohlášení byl požár zlikvidován,“ upřesnil mluvčí krajských hasičů David Martinec.
Příčinou požáru je podle vyšetřovatele technická závada v motorovém prostoru vozidla. Škoda na vozidle a poškozeném oplocení byla vyčíslena na 30 tisíc korun.
