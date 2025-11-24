V případě odsouzení hrozí muži až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest, uvedla Česká televize. Obžaloba byla podána, a to z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu, trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a trestného činu poškození cizí věci.
„Maximální trestní sazba je patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest,“ sdělil České televizi mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.
Muž obžalovaný ze žhářského útoku podle policie hodil letos 28. ledna před 17. hodinou do baru u zlínského autobusového nádraží neznámý předmět obsahující hořlavou látku a z místa utekl.
Podle svědků muž vrazil do dveří podniku a se slovy: „Tady máš dáreček,“ hodil zápalnou láhev po manželovi provozovatelky, který toho dne v baru obsluhoval.
Při následném požáru utrpěl šestapadesátiletý muž popáleniny druhého stupně na hlavě a krku. Zdravotníci jej převezli do Baťovy nemocnice, následně byl transportován do popáleninového centra Fakultní nemocnice v Brně. Nikdo jiný se nezranil. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku.
|
Žhář podpálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, za pokus o vraždu mu hrozí 20 let
Požár hasiči rychle zlikvidovali. Po tehdy devětadvacetiletém muži, který údajně bar zapálil, následně policisté pátrali. Zadrželi ho hned druhý den po útoku. Způsobenou škodu hasiči vyčíslili na 250 tisíc korun. Další majetek v hodnotě tří milionů korun se jim podařilo zachránit.
Tehdy devětadvacetiletého údajného pachatele zadrželi policisté dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Na konci ledna poslal soud útočníka do vazby. Autobusové nádraží zůstalo po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému otevřené. Provoz autobusů požár zásadněji neovlivnil.