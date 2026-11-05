Požár zničil na Zlínsku rodinný dům, odhadovaná škoda je pět milionů korun

Rozsáhlý požár rodinného domu likvidovalo dnes v Tečovicích na Zlínsku pět profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů. Nikdo při něm neutrpěl zranění. Způsobenou škodu hasiči předběžně odhadli na pět milionů korun. Příčinu požáru nyní zjišťuje vyšetřovatel hasičů, uvedla na webu mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
K požáru vyjížděly jednotky po 9:30. Plameny zasáhly půdní vestavbu a střechu domu v řadové zástavbě. "Hasiči okamžitě zahájili hasební práce zvenčí i zevnitř domu. Zatímco jedni bojovali s plameny v zasaženém objektu, další ochlazovali jeho okolí, aby zabránili šíření požáru na sousední domy," uvedla mluvčí.
V době vzniku požáru byla podle ní v domě starší žena. "S pomocí dvou obyvatel se jí podařilo bezpečně odejít ven, přestože byl dům již zasažen požárem a silně zakouřen. Do bezpečí odešla také žena z vedlejšího domu. V dalším sousedním domě se nikdo nenacházel. Hasiči při zásahu mysleli i na zvířata. Ze zasaženého domu vynesli kočku a dvě želvy, které stejně jako všichni obyvatelé vyvázly bez zranění," uvedla Javoříková.
Před 11:00 se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Na sousední domy se díky jejich zásahu oheň nerozšířil. Následně rozebírali střešní konstrukce a vyhledávali skrytá ohniska hoření, která postupně dohašovali. "Požár zničil prakticky celý rodinný dům," uvedla mluvčí. Náhradní ubytování pro obyvatele vyhořelého domu podle ní zajistila starostka obce.
V souvislosti s požárem vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.