Prázdniny začínají 79.610 žáků ve Zlínském kraji, školy využijí léto k opravám

Letní prázdniny začínají 79.610 žáků ve Zlínském kraji. Vysvědčení si převzalo 52.140 žáků základních škol, z toho 5570 deváťáků, a 27.470 žáků středních škol, sdělil dnes ČTK Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. V kraji je 267 základních a 69 středních škol všech zřizovatelů. Školy využijí letní prázdniny k opravám.
"Na řadě krajem zřizovaných škol budou pokračovat rozsáhlé opravy a investice do školních budov a vybavení, stejně jako menší nutné opravy," uvedl Vandík. Mezi nejvýznamnější patří například rekonstrukce budovy A na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž, kde jsou celkové náklady téměř 124 milionů korun. Oprava skončí podle plánu příští rok v březnu. Kraj zvelebuje také Pionýrskou louku v Kroměříži, kde se počítá s náklady 65 milionů korun. Na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž se rekonstruuje střecha, na Střední průmyslové škole strojnické Vsetín se vyměňují okna a zatepluje plášť budovy dílen.
Od září přibudou na středních školách v kraji další obory. "Chceme, aby nabídka středních škol co nejlépe odpovídala zájmům žáků i potřebám současného trhu práce. Proto rozšiřujeme vzdělávací nabídku o obory Informační technologie a Přírodovědné lyceum, které mají mezi uchazeči velký potenciál. První z nich se bude vyučovat na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod a druhý na Integrované střední škole Valašské Meziříčí," uvedla krajská radní Jindra Mikuláštíková (ANO).
Začne také pilotní projekt duálního praktického vyučování. "Podporujeme užší propojení škol se zaměstnavateli. Pilotní zavedení duálního praktického vyučování na Střední škole – Centru odborné přípravy Uherský Brod umožní studentům získat cenné zkušenosti přímo v reálném pracovním prostředí," uvedla Mikuláštíková.