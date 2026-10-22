Předvánoční program v Kroměříži nabídne trhy, koncerty i světelnou výzdobu

Předvánoční program v Kroměříži po roce opět nabídne trhy, koncerty a světelnou výzdobu. Koncem listopadu se lidé mohou těšit také na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na Velkém náměstí. V tiskové zprávě to uvedla Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
Rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 29. listopadu. "Doposud tradiční čtvrteční termín rozsvícení vánočního stromu jsme změnili na neděli, aby si Kroměřížané i návštěvníci města mohli tento výjimečný okamžik užít a přijít v hojném počtu na náměstí, které bude vánoční dominanta až do ledna příštího roku zdobit," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Spolu se stromem se rozzáří také světelná výzdoba v centru Kroměříže. Rozsvícení stromu provází tradičně celodenní adventní jarmark a odpolední a večerní program pod širým nebem zaměřený na rodiny s dětmi.
Od 29. listopadu si lidé budou moci dát na náměstí svařené víno, punč, čaj, kávu i něco k snědku. "Stánky s občerstvením budou kupujícím k dispozici po 25 předvánočních dní – celý advent, a dokonce i v mezisvátečním období od 25. do 31. prosince. Prodejci dalšího vánočního zboží, jako jsou drobné dárky, ozdoby, svíčky, jmelí, dekorace budou k dispozici v neděli 29. listopadu, následující víkend od pátku 4. do neděle 6. prosince a od dalšího pátku 11. prosince pak nepřetržitě až do 23. prosince," uvedla Kučerová.
Organizátoři připravili také kulturní program. V centru města postupně vystoupí Petr Bende, Michal Hrůza, Heidi Janků, Neřež Trio nebo skupina Turbo. Součástí programu trhů budou kovářská a sklářská dílna, vystoupení žáků základních a uměleckých škol i opékání špekáčků. "Nezapomenutelný bude mikulášský program v sobotu 5. prosince, kdy je pro návštěvníky připraveno zpívání s herci a herečkami ze Slováckého divadla Divadelní koleDivy i ohňová a Krampus show," doplnila Kučerová.
Tradiční výzdobu trhů letos doplní dva nové fotopointy, tedy místa, která nabídnou návštěvníkům prostor pro pořizování vánočních fotografií. Prvním bude přibližně tři metry vysoká světelná vánoční ozdoba, druhým pak světelná křídla. Vánoční atmosféru dotvoří betlém a chlév i Ježíškova pošta, jejíž symbolické odeslání doprovodí průvod s betlémským světlem.