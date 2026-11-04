Přehlídka Slovácko v tradici nabídne v Uherském Hradišti ukázky řemesel

Přehlídka Slovácko v tradici nabídne v sobotu 21. listopadu v Uherském Hradišti ukázky řemesel. V historické budově Reduty v centru města se lidé pobaví také při folklorním programu. Akce začne v 09:00 a potrvá do 16:00. ČTK to sdělila Lenka Kučerová ze spolupořádajícího spolku Region Slovácko. Slovácko je národopisná oblast na jihovýchodě Moravy.
Akce tradičně představí práci držitelů certifikované značky Tradiční výrobek Slovácka, která podle pořadatelů zaručuje především kvalitu výrobků, jejich jedinečnost a originalitu. Důležitá je také vazba k území Slovácka a jeho tradicím. "Oceňuje práci místních tvůrců, kteří navazují na tradiční postupy, uchovávají kulturní dědictví a zároveň mu dávají prostor v současném životě. Za každým takovým výrobkem stojí konkrétní člověk, jeho zkušenosti, nápady a čas věnovaný poctivé ruční práci. Nejde tedy jen o samotný předmět, ale také o vztah k regionu a hodnoty, které stojí za to uchovávat a předávat dál," řekl předseda správní rady Regionu Slovácko a uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS).
Držitelů značky jsou desítky. Návštěvníci přehlídky budou moci výrobce osobně poznat a zjistit, co jejich tvorbu činí výjimečnou. "Uvidí řemeslníky přímo při práci a získají bližší představu o tom, kolik umu, trpělivosti a péče se za jednotlivými výrobky skrývá. Figurky a výrobky ze šustí, keramika, krojové výšivky, výroba klobouků, ale i přírodní sirupy, med a včelí produkty nebo třeba bylinné masti představí sami výrobci. Chybět nebudou ani vdolečky nebo zdobené perníčky," uvedla Kučerová.
Návštěvníci, především děti, pro které budou připraveny tvořivé dílničky, si budou moci vyzkoušet vlastní zručnost. "Jedním z lákadel akce bude i zdobení kraslic, výroba svíček nebo sladké tvoření. Právě možnost vyzkoušet si tradiční techniky na vlastní kůži pomáhá přibližovat řemesla nejmladší generaci a ukazuje, že nejsou jen vzpomínkou na minulost, ale živou součástí našeho života," uvedla Kučerová.
Doprovodný kulturní program 17. ročníku podzimní akce obstarají především místní folklorní, pěvecké a dětské soubory. Organizátoři znovu připravují také módní přehlídku, při níž se příchozí seznámí s tím, jak stylově nosit modrotisk a textil inspirovaný Slováckem a jeho tradicemi.