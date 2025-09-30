Kanalizaci z většiny zaplatíme, slíbil stát obcím dotčeným stavbou obří přehrady

Jana Fuksová
  12:02
Pro starosty devíti obcí to znamená alespoň nějakou záruku, že připravovaná obří přehrada u Újezdu nedaleko Valašských Klobouk nezruinuje jejich obecní rozpočty. Memorandum, které kromě nich podepsali zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, Povodí Moravy, Vodovodů a kanalizací Zlín a Zlínského kraje, má totiž mimo jiné zajistit pokrytí nákladů na nutné odkanalizování těchto obcí.
V blízkosti obce Újezd u Valašských Klobouk vznikne nová přehrada o objemu 29...

V blízkosti obce Újezd u Valašských Klobouk vznikne nová přehrada o objemu 29 milionů metrů krychlových. (listopad 2024) | foto: MAFRA

Plánovaná podoba vlachovické přehrady
V blízkosti obce Újezd u Valašských Klobouk vznikne nová přehrada o objemu 29...
Letecký pohled na budoucí vlachovickou přehradu
Vizualizace plánované podoby Vlachovické přehrady.
5 fotografií

V podepsaném dokumentu se ministerstvo zemědělství zavazuje, že na investicích spojených s řešením odpadních vod se bude podílet minimálně z devadesáti procent. Jak to bude se zbylými deseti procenty, se ještě přesně neví, ale neměly by padnout na obce.

„Proces je teprve na začátku. Nebylo to jednoduché a jednání bylo velké množství. Samozřejmě v tom obce nezůstávají samy,“ slíbil ministr zemědělství Marek Výborný. Celkové náklady se odhadují kolem jedné miliardy korun.

Vlachovická přehrada ovlivní tisíce lidí. Obce chtějí společné memorandum

„Máme za sebou rok tvrdého vyjednávání. Ale to hlavní teprve přijde a uvidíme, jak se s tím všichni popereme,“ komentoval podpis dokumentu starosta Újezdu a předseda Mikroregionu Ploština Vladimír Kráčalík. „Obce každopádně nemají takové finanční zdroje, aby samy dofinancovaly tak obrovské částky,“ vysvětlil.

Předělání a nové řešení kanalizačních sítí vyžaduje stavba vodního díla Vlachovice. Dotkne se Vlachovic, Újezdu, Vysokého Pole, Haluzic, Tichova, Vlachovy Lhoty, Loučky a Valašských Klobouk.

Vlachovická přehrada přidá do valašské krajiny cyklostezku či rybníky

Současná kanalizace v obcích není v takovém stavu, aby splňovala dané podmínky. Do zásobárny totiž musí dotéct voda v určité kvalitě. To znamená, že se kanalizace bude muset ze stávající jednotné předělat na oddílnou včetně přípojek a přivaděčů.

Řeší se také stavba větší čistírny odpadních vod v Újezdu, na kterou se jednotlivé obce napojí. Ve hře je ale i další varianta. Která z nich bude nakonec vybraná, by mohlo být jasné v polovině příštího roku.

Kanalizace se má začít budovat v roce 2027

Projektovou přípravu zajišťuje Povodí Moravy a zaplatit ji má ministerstvo zemědělství a částečně také dotace ze Zlínského kraje. Se stavbou kanalizace se pak počítá v roce 2027. V každém případě obce čeká náročná akce.

„Musíme zároveň řešit i druhou kanalizaci, a to kanalizaci na dešťovou vodu,“ poukázal starosta Vysokého Pole Josef Zicha. „Teď se bude zpracovávat generel, který nám řekne, jestli je ta stávající v pořádku, nebo ne.“

Stavba klíčové přehrady na Zlínsku se blíží, jen kanalizace vyjde na 1,2 miliardy

Toto vyhodnocení má na starosti ministerstvo životního prostředí, které také uhradí náklady s tím spojené.

„Stavbu přehrady podporujeme a souhlasí s ní nejen zastupitelstva, ale i obyvatelé. Ale už to trvá moc dlouho a hodně nás to brzdí v investicích, protože už několik let nemůžeme pořádně opravovat komunikace a chodníky,“ upozornil Zicha.

Stát připravuje vlachovickou přehradu minimálně šest let. V současné době je jednoznačně nejvýznamnější stavbou z hlediska pitné vody v České republice.

Bude to největší přehrada v republice

Svou kapacitou bude také největší v republice. Vejde se do ní až 29 milionů kubíků vody a počítá se s tím, že každou sekundu si z ní obyvatelé odeberou dohromady až 300 litrů pitné vody.

Zdrojem pitné vody bude pro téměř celý Zlínský kraj a pro své okolí bude díky retenční nádrži o objemu čtyři miliony kubíků znamenat ochranu před stoletou vodou. Proto chce finančně přispět i hejtmanství.

„Jsme připraveni obcím pomoci zafinancovat jejich nezbytné investice vyvolané přípravou vodní nádrže, a to až do výše deseti procent,“ upřesnil hejtman Radim Holiš.

Přehrada jako na dlani. Rozhledna lidem ukáže stavbu i měnící se krajinu

Náklady na výstavbu vodního díla se teď odhadují kolem šesti miliard korun.

Rozpracovaná je projektová dokumentace, odevzdaná je dokumentace EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Až bude hotové souhlasné stanovisko, požádá povodí o stavební povolení, což může trvat asi rok. Pak přijde na řadu výběr dodavatele.

Vodní dílo začne sloužit nejdříve v roce 2035

Na konci roku 2029 by se mohlo se stavbou začít a dokončení je odhadované na rok 2035.

Povodí Moravy, které je investorem celé stavby, už se podařilo od majitelů vykoupit 98 procent dotčených pozemků. Zbývající dvě procenta může případně vyřešit i vyvlastněním.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány poslední předvolební debaty?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Na 70 kilometrů v hodině sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na celém průtahu Karlovými Vary. Stane se tak do konce roku poté, co správce komunikace dokončí opravy povrchů a další...

30. září 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina bude mít brzy nové vedení. Po pondělní rezignaci dlouholeté ředitelky Vladislavy Filové začne Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvkové organizace,...

30. září 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Senioři na kole: radost z pohybu, avšak zvýšené riziko

30. září 2025  13:19

Zájem o voličské průkazy na jihu Čech je vyšší než před čtyřmi roky

Zájem o voličské průkazy pro sněmovní volby na jihu Čech je vyšší než před čtyřmi roky. Ve velkých městech jde o rozdíl na úrovni několika desítek průkazů....

30. září 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

Už rok se policisté zabývají tragickým případem z brněnské garáže, kde SUV přejelo a usmrtilo ležícího muže. Zatímco řidič podle vyšetřování neměl šanci nehodě zabránit, protože oběť při vjezdu do...

30. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Pardubická školka Kamarád zdvojnásobila kapacitu díky nové přístavbě

Přístavba Mateřské školy Kamarád v Teplého ulici v Pardubicích je od pondělí v provozu. Stála 83 milionů korun. Nabízí stovku míst navíc, kapacita školky se...

30. září 2025  11:26,  aktualizováno  11:26

Volby 2025 a šéf STAN Vít Rakušan: Jsme připraveni dál vést ty resorty, kde za sebou máme kus práce

Hnutí Starostové (STAN) chce po volbách do Sněmovny 2025 navázat na práci pětikoalice a stát se hlasem regionů. Jejich předseda a lídr středočeské kandidátky Vít Rakušan v rozhovoru pro deník Metro...

30. září 2025  12:59

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:52

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány poslední předvolební debaty?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

30. září 2025  12:47

Spolek na Rychnovsku zachraňuje historický mlýn, oprava zatím vyšla na 2,5 mil.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách (SOPVC) pokračuje v Českém Meziříčí na Rychnovsku v rekonstrukci historického Hrnčířova mlýna z 18. století....

30. září 2025  11:14,  aktualizováno  11:14

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic...

30. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:45

Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče

Vypuštěný rybník na Pardubicku se stal pastí pro čtveřici labutích mláďat. Ta uvázla v bahně a bez cizí pomoci by nejspíš nepřežila. Přeloučští hasiči je společně s pracovníky záchranné stanice...

30. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.