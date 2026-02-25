„Snažíme se přivézt rodičky do porodnice nebo s porodem pomůžou záchranáři, ale když už je dítě v porodních cestách, narodí se i bez naší přímé asistence,“ uvedla k víkendovým případům Barbora Truksová Zachová, pověřená mluvčí krajské záchranné služby.
K prvnímu porodu vyrazily posádky z Uherského Hradiště a blízkých Buchlovic v pátek.
„Maminka porodila přímo v autě na dálnici za asistence tatínka a operátorky zdravotnického operačního střediska,“ informovala krajská záchranka na sociálních sítích.
O den později spěchali záchranáři k překotnému porodu do Korytné ze základen v Uherském Brodě a v Suché Lozi. „Mamince pomáhal tatínek podle pokynů operátorky po telefonu, dokud nepřijely posádky,“ uvedli záchranáři.
Oba překotné porody, které se vyskytují u necelých tří procent rodiček, dopadly šťastně. Oddechla si i operátorka Jana na lince 155. „Tatínek byl úžasný a já se po 20 letech praxe dočkala svého prvního porodu,“ poznamenala.
