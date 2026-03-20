Zemědělci si oddechli, přemnožených hrabošů na polích ve Zlínském kraji ubylo

Milan Libiger
  15:52aktualizováno  15:52
Hrozba, že se letos opět velmi přemnoží hraboši a vážně poničí zemědělcům úrodu, zřejmě pominula. Alespoň prozatím to vypadá tak, že očekávaná gradace populace hlodavců se nedostavila, ačkoliv jsou stále přemnožení. Zatímco v posledních měsících jejich počty rostly, teď se snížily.
Z lednového celorepublikového průměru 638 aktivních hraboších nor na hektar v únoru jejich počet klesl na 531. To je sice stále několikanásobek prahu škodlivosti, nicméně jde o pokles.

Situace je lokálně nejhorší ve čtyřech krajích: Olomouckém, Libereckém, Jihomoravském a také Zlínském.

„V únoru se hodnoty ve Zlínském kraji pohybovaly okolo 880 aktivních nor na hektar, tedy o čtvrtinu výš, než dosáhl celorepublikový průměr. Nejhůře na tom byly okresy Kroměříž, Zlín a Vsetín,“ upřesnila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.

Inspektoři sledují stavy na polích s jednoletými a víceletými plodinami. U jednoletek před měsícem objevili ve Zlínském kraji přes tisíc aktivních děr hrabošů. U víceletek dokonce 2 400. Práh škodlivosti byl překročený pěti až šestinásobně. Teď je situace lepší.

„Mírný pokles byl zaznamenán na celorepublikové úrovni,“ potvrdila Hrabčáková. „Přestože na řadě míst Moravy došlo v únoru k nárůstu populací, objevují se oblasti s neaktivními norami.“

Zlepšení situace potvrzují také zemědělci, kteří to vítají. „Zdá se, že nory hrabošů jsou mrtvé a že se gradace zastavila. Nevidím škody na polích, neožírá plodiny,“ přiblížil šéf Zemědělského obchodního družstva Rataje Josef Sedláček.

Situaci monitorovali pomocí dronů, které nezaznamenaly živé hraboše. Přitom ještě před měsícem uvažoval o použití otrávených návnad Stutox II. „Ulevilo se nám,“ přiznal Sedláček.

Před několika lety hraboš poničil družstvu až polovinu úrody, což by se letos opakovat už nemuselo, i když úplně jisté to ještě není. „Výskyt hraboše je u nás spíše slabší, takže výnosy v ohrožení nejsou,“ sdělil ředitel Agrodružstva Postoupky Jiří Šírek.

Za pokles může velmi pravděpodobně počasí. Hlavně to, že voda z tajícího sněhu zatápěla na polích nory, ve kterých pak v noci zamrzala. Samotný mráz hrabošovi zase tolik nevadí, ale sychravé počasí s teplotami kolem nuly může jeho populaci snížit.

Nejhorší situace s přemnoženými hraboši byla v roce 2019 a na přelomu let 2023 a 2024, kdy jejich populace extrémně narostla.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

