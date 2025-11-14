Třiadvacetiletý muž si v odpoledních hodinách na cestě vlakem vytipoval spolucestující seniorku, se kterou vystoupil ve stejné stanici a chvíli ji pronásledoval.
Po nějaké době ji doběhl a už s nasazenou kuklou na hlavě na ženu uhodil: „Přepadení, dej sem zlato!“
„Zpoza pasu následně vytáhl schovanou střelnou zbraň, kterou na ni namířil. Žena si ze strachu sundala řetízek z krku, který mu předala,“ popsal událost policejní mluvčí Radomír Šiška.
Muž poté místo rychle opustil a řetízek v hodnotě pár tisíc korun druhý den prodal v zastavárně v jiném kraji.
Mladému recidivistovi nyní hrozí za trestný čin loupež a legalizace výnosů z trestné činnosti až deset let za mřížemi.