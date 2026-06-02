Studenti letectví se ptali Pavla na euro. Prezident zavzpomínal na seskoky

Pavel Stojar
  7:02aktualizováno  10:13
Sledovat Metro na Googlu
Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích dnes zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty. Zamířil i do firmy BRM Aero, která vyrábí sportovní a cvičná letadla.

Pavel si prohlédl areál firmy Aircraft Industries a setkal se se studenty Střední školy letecké v Kunovicích. Jejich první dotaz směřoval na téma přijetí eura.

„Já o zavedení eura nerozhoduju. Je ovšem třeba se tomuto tématu věnovat a mluvit o něm, vzít si klady a zápory. Sám mám k české koruně sentimentální vztah. Ale musíme toto téma řešit bez sentimentu a věcně,“ řekl prezident.

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva začali dvoudenní návštěvu Zlínského kraje v Kunovicích v místní Střední letecké škole. (2. červen 2026)
Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva začali dvoudenní návštěvu Zlínského kraje v Kunovicích v místní Střední letecké škole. (2. červen 2026)
Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva začali dvoudenní návštěvu Zlínského kraje v Kunovicích v místní Střední letecké škole. (2. červen 2026)
Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva začali dvoudenní návštěvu Zlínského kraje v Kunovicích v místní Střední letecké škole. (2. červen 2026)
7 fotografií

„Ekonomické aspekty mluví jasně. Většina našeho zahraničního obchodu probíhá v eurech. Další problém je, že když se při jednání zemí eurozóny rozhoduje o ekonomickém směřování Evropy, zůstáváme za zavřenými dveřmi.“

Ocenil také kunovickou leteckou produkci. Zdejší dopravní letoun L-410 dobře zná. „Před mnoha lety jsem z tohoto letadla skákal. Znám i novou generaci. Měl jsem možnost jedno toto letadlo podepsat při návštěvě Chile, kde jsou s ním mimořádně spokojení,“ zmínil se.

Dále se prezident přesouvá do Boršic, kde se setká se žáky Základní školy Františka Horenského. V první den návštěvy hlava státu poobědvá s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) a krajskými radními.

Odpoledne bude debatovat se zlínským primátorem Jiřím Korcem (ANO) a zastupiteli města.

Navštíví také zlínský filmový festival pro děti a mládež, který se letos koná od 28. května do 3. června.

„Je to pro nás velká čest a jsme moc rádi. Je to vůbec první návštěva českého prezidenta na našem festivalu. Vítali jsme běžně první dámy, ale příjezd prezidenta je premiérou,“ uvedla již dříve výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.

Dopravní omezení v Kloboukách

Úterní program zakončí prezident Pavel setkáním se starostou Valašských Klobouk a debatou s občany. „Pro Valašské Klobouky je to velká událost. Prezident republiky k nám přijede po třinácti letech. Připravujeme se na to už tři týdny, hned jak jsme se to dozvěděli,“ řekl starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška (Klobučané společně).

V pondělí odpoledne měli zkoušku jako v divadle. S týmem lidí zkoušeli přímo na místě scénář, jak bude návštěva probíhat, aby časový plán klapl, jak má.

Lidé v Kloboukách a návštěvníci večerního setkání s prezidentem se musejí připravit na dopravní omezení. „Už od rána nebude možné zaparkovat na Masarykově náměstí, vyčlenili jsme poblíž náhradní parkovací plochy,“ upozornil starosta.

Prezidenta Pavla na Valašsku vítali slivovicí, vyzkoušel si ohýbání dřeva

Město už má také připravené dary pro hlavu státu. „Dostane typický valašský klobouk a také dřevěný soudek z bednářství Fryzelkovi z nedalekých Vlachovic, samozřejmě plný dobré slivovice.“

Nesmí chybět ani tradiční valašské papuče, jejichž výrobou byly Klobouky proslulé. „Jsou to nazouvací pantofle pro pana prezidenta i jeho manželku, ty jsou ozdobené květinkami,“ popsala papučářka Marie Kolínková.

Papuče od Kolínků v roce 2013 dostal už tehdejší prezident Miloš Zeman. Ten na nich měl ovšem přišité dekorace v podobě malých filcových trnek.

Se skauty si vyšlápne na Svatý Hostýn

Ve středu dopoledne Petr Pavel navštíví výrobce modulárních staveb, firmu Koma Modular ve Vizovicích, a následně zamíří i do Chropyňských strojíren. Návštěvu zakončí společně se skauty odpoledním výstupem na Svatý Hostýn.

Pavel navštěvuje kraje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v dubnu vydal do Pardubického kraje.

Na návštěvě Zlínského kraje byl poprvé v dubnu 2024. Zavítal tehdy mimo jiné do areálu ve Vlachovicích-Vrběticích, kde v roce 2014 vybuchly sklady s municí. Za útokem, který si vyžádal dva životy, stály ruské zpravodajské služby.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Stavba Černého mostu v Hodoníně uzavřela příjezdovou cestu do města

2. června 2026  10:18

Studenti letectví se ptali Pavla na euro. Prezident zavzpomínal na seskoky

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva začali dvoudenní návštěvu Zlínského...

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích dnes zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty. Zamířil i do firmy BRM...

2. června 2026  7:02,  aktualizováno  10:13

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od noci uzavřená D5 na Tachovsku

ilustrační snímek

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří...

2. června 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Drake překonal Jacksona, Miley získala hvězdu. Showbyznys píše nové dějiny

Taylor Swift patří k výrazným umělkyním moderní doby.

Hudební a kulturní svět má za sebou mimořádně nabitý týden. Drake překonal rekord Michaela Jacksona v počtu hitů na prvním místě žebříčku Billboard Hot 100, Niall Horan dojal fanoušky emotivní poctou...

2. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým jednatelem Sievert CZ a Sievert SK je Ing. Peter Markovič

2. června 2026

Muž si chtěl vyfotit zmiji, ta ho uštkla. Antisérum letos museli dostat už tři lidé

V sobotu 23. května 2026 v Krnově poblíž česko-polské hranice na okraji obytné...

Snaha o unikátní záběr přišla draho muže z Krnova, který si chtěl na mobil vyfotit zmiji plazící se na ulici. Jenže jak se k ní přibližoval, uštkla ho do ruky. Moravskoslezská nemocnice Krnov tak...

2. června 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Virtuální let do vesmíru nadchl školáky. SpaceBuzz zahájil roadshow v Plzni

Osmnáctimetrová mobilní raketa SpaceBuzz je vybavena nejmodernější technologií....

Co vidí astronauti z kosmické lodi? Jaký je pohled na Zemi z oběžné dráhy? Jaký má člověk pocit z nekonečného prostoru ve vesmíru? Žáci několika plzeňských škol už o tom mají vlastní představu. Mají...

2. června 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

McDonald's spustil sbírku Ručičky. Každá samolepka ve tvaru dlaně pomůže

2. června 2026  9:31

Evropský rozpočet na rozcestí. Jak financovat budoucí výzvy EU?

2. června 2026  9:30

EVADAV TRAFFIC GROUP oznamuje rozšíření svých divizí s cílem urychlit globální růst

2. června 2026  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Festival v Telči 2026 se blíží. Olympic zve na léto ve velkém stylu

2. června 2026  9:17

Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)

Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl sedm obětí. Příčinou požáru z ledna 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou...

2. června 2026  9:02,  aktualizováno  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.