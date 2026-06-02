Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Dnešní a středeční program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem, prezident také plánuje výšlap na Svatý Hostýn na Kroměřížsku.
Dnes prezident zahájí cestu návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích a debatou se studenty. Ve stejném městě na Uherskohradišťsku si pak prohlédne firmu BRM Aero, která vyrábí ultralehká letadla. Následně se Pavel přesune do Boršic na Uherskohradišťsku, kde zavítá do tamní základní školy. Po obědě s hejtmanem a krajskými radními ve Zlíně a debatě s primátorem a zastupiteli Zlína navštíví v krajském městě mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Program prezidenta bude pokračovat odpoledním briefingem, načež odcestuje do Valašských Klobouk na setkání se starostou a na večerní debatu s občany.
Ve středu si Pavel ve Vizovicích na Zlínsku prohlédne areál výrobce modulárních systémů KOMA Modular a Chropyňskou strojírnu v Chropyni na Kroměřížsku. Odpoledne vystoupí spolu s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) na briefingu v Rusavě na Kroměřížsku. Poté vyrazí v doprovodu skautů na túru na Svatý Hostýn.
Ve funkci prezidenta navštívil Pavel poprvé oficiálně Zlínský kraj v dubnu 2024. Navštívil tehdy mimo jiné areál ve Vlachovicích-Vrběticích na Zlínsku, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí. Prohlédl si i Ostrožskou Novou Lhotu na Uherskohradišťsku, která před třemi lety ovládla celostátní kolo soutěže Vesnice roku, ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti pak besedoval s místními lidmi.
Cesty po krajích tvoří velkou část domácí agendy prezidenta Petra Pavla, při výjezdech často hovoří o problematice strukturálně postižených krajů. Všech 14 krajů včetně hlavního města navštívil za první rok a čtvrt ve funkci. Aktuálně pokračuje ve druhém kole návštěv. Naposledy byl v dubnu v Pardubickém kraji. Podniká také zahraniční cesty.