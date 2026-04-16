Při domnělých investicích přišli tři muži z Uherskohradišťska o 2,5 milionu Kč

Při domnělých investicích přišli tři muži z Uherskohradišťska nezávisle na sobě v součtu téměř o 2,5 milionu korun. Po pachatelích, kteří z mužů peníze vylákali, kriminalisté pátrají. V případě dopadení jim hrozí několik let vězení. V dnešní tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška.
V prvním případě reagoval podle policie starší muž na reklamu výhodného investování. "Po kontaktování údajného zástupce společnosti zaplatil vstupní poplatek ve výši 6000 korun. Neznámému poradci navíc poskytl vzdálený přístup do svého počítače. Dle jeho pokynů následně zasílal v domnění investic své úspory na neznámé účty v celkové hodnotě téměř 650.000 korun," uvedl mluvčí.
Obdobným způsobem se podle vyšetřovatelů nechal obalamutit i další muž. "Ten dokonce umožnil domnělému zástupci investiční společnosti naskenování svých platebních karet. Postupně přišel o 800.000 korun," uvedl Šiška.
Třetí muž se podle kriminalistů také nechal ošálit vysokým zhodnocením a reagoval na klamavou reklamu výhodných investic. "Údajný poradce mu velmi přesvědčivě odprezentoval neexistující investiční příležitosti. Jeho vložené finanční prostředky se mu ve fiktivní aplikaci velmi rychle zhodnocovaly. V průběhu domnělého investování byl donucen k dalším platbám, které zahrnovaly smyšlené poplatky za daně a vratné kauce. Ty pak předával v hotovosti osobně do rukou kurýrů. Celkově přišel téměř o jeden milion korun," uvedl mluvčí.
Pachatelům hrozí za podvod až pětileté vězení. "V prvním a druhém případě navíc za neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systém nebo nosiče informací až osm let za mřížemi," doplnil Šiška.
Před obdobnými typy podvodů policie veřejnost opakovaně varuje. Pokud se lidé rozhodnou investovat, měli by podle policistů kontaktovat pouze osvědčené společnosti. Zároveň je vyzývají, aby se nikdy nenechali do ničeho tlačit a vše si pečlivě promysleli. Lidé by se podle policie vždy měli zamyslet nad tím, kam vypisují citlivé údaje a kam přeposílají peníze. Pokud si nejsou absolutně jistí, vše by si raději měli ověřit jinou cestou. Policie také apeluje, aby lidé nikdy neumožňovali vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřují.