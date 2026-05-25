Při Noci kostelů se lidem ve Zlínském kraji otevře víc než 70 sakrálních objektů

Sakrální objekty ve Zlínském kraji se v pátek 29. května znovu otevřou veřejnosti při Noci kostelů. V regionu se do ní zapojí více než 70 kostelů, kaplí a modliteben. Desítky jich byly v kraji také v minulých letech, řekl dnes ČTK mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka. Tradiční akce je podle organizátorů určena lidem, kteří chtějí objevovat historii a kulturu, ale také jen v tichu rozjímat.
Návštěvníci budou mít příležitost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitků i osobních rozhovorů. "Noc kostelů bude prezentovat známá místa v nečekaném světle jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu. Letošní téma odvahy přímo vybízí k odvaze vstoupit do kostela a třeba se jen zastavit," uvedl k letošnímu ročníku diecézní koordinátor akce David Mikša.
V Holešově na Kroměřížsku uvidí příchozí divadelní zpracování slavného Malého prince a nahlédnou do tajů varhanního kůru. Kostel ve Zlechově na Uherskohradišťsku připravil program zahrnující dětské scénické čtení, degustaci vína, farní kavárnu s čerstvě upraženou kávou a možnost vyzkoušet si roli varhaníka.
V Karolince na Vsetínsku představí děkan Tomasz Žurek zážitky z pouti do španělského Santiaga de Compostela a mladí poutníci se prostřednictvím hudby a slova pokusí přiblížit atmosféru festivalu Mladifest, který se koná v Medžugorje v Bosně a Hercegovině. Ve Slavičíně na Zlínsku se lidé zapojí do ručního přepisu Bible, vyslechnou si cestopisné vyprávění o putování Mexikem, Arménií nebo Gruzií a prožijí noční čtení z Písma svatého za doprovodu hudby.
Podrobný program je na webu nockostelu.cz nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci. "Aplikace nabízí také elektronický poutnický pas a možnost si sestavit vlastní program míst k návštěvě," uvedl Mikša. Na obecních úřadech a v turistických centrech je k dispozici leták s praktickými informacemi a prostorem pro sbírání návštěvnických razítek. "Navíc obsahuje pozdravy arcibiskupa Josefa Nuzíka a předsedy Ekumenické rady církví Pavla Pokorného a nabízí zamyšlení nad tématem bohatství, které v nás může vzbuzovat různé hodnoty, touhy či představy," doplnil Mikša.
Noc kostelů se v České republice konala poprvé v roce 2009, především v Brně a Plzni. O rok později se poprvé připojily sakrální objekty ve Zlínském kraji, který spadá pod olomouckou arcidiecézi. Noc kostelů se do České republiky rozšířila z Rakouska, kde ji věřící poprvé spontánně uspořádali v roce 2005. Letos by se do akce v Česku mělo zapojit více než 1800 sakrálních objektů.