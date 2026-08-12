Při požárech ve Zlínském kraji zemřeli za pololetí čtyři lidé, stejně jako loni

Při požárech ve Zlínském kraji zemřeli za první letošní pololetí čtyři lidé, stejně jako od ledna do června 2025. Zranění při nich utrpělo 38 lidí, meziročně o devět méně. Hasiči za prvních šest měsíců letošního roku v regionu zaznamenali 450 požárů, o rok dříve jich ve stejném období bylo 454. Oheň způsobil letos od ledna do června přímou škodu téměř 155,4 milionu korun, loni za pololetí činila 195,2 milionu korun. ČTK to dnes zjistila ze statistik, které hasiči zveřejnili na webu.
Ve 130 případech se v případě požárů od letošního ledna do června nepodařilo prokázat jejich zavinění. Nedbalost hasiči zaznamenali ve 119 případech a úmyslné založení požáru odhalili v deseti případech. Pachatele se letos podařilo zjistit ve dvou případech.
Hasiči v regionu mezi letošním lednem a červnem evidovali 3047 událostí, u kterých byl nutný jejich zásah, loni jich bylo 3005. Nejvyšší počet událostí - 1079 zaznamenali hasiči v prvním pololetí letošního roku na Zlínsku, naopak nejméně - 542 na Kroměřížsku. Na Uherskohradišťsku jich hasiči evidovali 610 a na Vsetínsku 816.
Jednotky letos v kraji vyjížděly od prvního do šestého měsíce k 550 dopravním nehodám, meziročně jich bylo o 29 více. Podle policejních statistik zahynulo v prvním letošním pololetí na silnicích v regionu 11 lidí, o rok dříve devět. Hasičům v kraji naopak ubylo zásahů u technických havárií, a to z 1624 za prvních šest měsíců roku 2025 na letošních 1575. Zásahů při úniku nebezpečných látek evidovali letos od ledna do června hasiči v regionu 177, o rok dříve 154. Meziročně vzrostl i počet planých poplachů, z loňských 249 za první pololetí na letošních 276.
Požárů se škodou přes milion korun bylo letos ve Zlínském kraji v prvním pololetí 23, meziročně o čtyři více. Škodu za desítky milionů korun způsobil březnový požár skladu plastového materiálu v Otrokovicích na Zlínsku. Milionové škody vznikly i při lednovém požáru rodinného domu ve Hvozdné na Zlínsku nebo při dubnovém požáru líhně kuřat v Chropyni na Kroměřížsku.