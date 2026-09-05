Při střetu dvou osobních vozidel v Bojkovicích zemřela jedna z řidiček

Při střetu dvou osobních aut v Bojkovicích na Uherskohradišťsku zemřela řidička jednoho z vozidel. Žena, která řídila druhé vozidlo, skončila v nemocnici. Nehoda se stala v pátek v podvečer, informoval o tom na stránkách policie mluvčí Petr Jaroš. Okolnosti nehody se vyšetřují. Podle informací ČTK jde letos v pořadí o 18. oběť dopravních nehod ve Zlínském kraji od začátku letošního roku.
"Přesnou příčinou nehody, ke které došlo okolo 18:30 v centru Bojkovic, a dalšími okolnostmi se zabývají uherskohradišťští dopravní policisté a kriminalisté. Podle předběžných výsledků šetření došlo pravděpodobně k čelnímu střetu vozidel poté, co jedna z řidiček z neznámých příčin vyjela do protisměru," uvedl mluvčí.
Po dobu záchranných prací a následného vyšetřování nehody byl provoz v ulici Mánesova zcela zastaven a řidiči byli odkláněni na objízdné trasy po místních komunikacích.