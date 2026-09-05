Při střetu dvou osobních vozidel v Bojkovicích zemřela jedna z řidiček

Při střetu dvou osobních aut v Bojkovicích na Uherskohradišťsku zemřela řidička jednoho z vozidel. Žena, která řídila druhé vozidlo, skončila v nemocnici. Nehoda se stala v pátek v podvečer, informoval o tom na stránkách policie mluvčí Petr Jaroš. Okolnosti nehody se vyšetřují. Podle informací ČTK jde letos v pořadí o 18. oběť dopravních nehod ve Zlínském kraji od začátku letošního roku.
"Přesnou příčinou nehody, ke které došlo okolo 18:30 v centru Bojkovic, a dalšími okolnostmi se zabývají uherskohradišťští dopravní policisté a kriminalisté. Podle předběžných výsledků šetření došlo pravděpodobně k čelnímu střetu vozidel poté, co jedna z řidiček z neznámých příčin vyjela do protisměru," uvedl mluvčí.
U nehody zasahovaly také čtyři jednotky hasičů. "V jednom z vozidel utrpěla jedna osoba zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla. Z druhého havarovaného automobilu museli hasiči za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit zraněnou osobu," uvedli hasiči na sociální síti. Byl tam také člen hasičského týmu posttraumatické péče, který poskytl první psychickou pomoc účastníkům nehody i jejich rodinným příslušníkům.
Po dobu záchranných prací a následného vyšetřování nehody byl provoz v ulici Mánesova zcela zastaven a řidiči byli odkláněni na objízdné trasy po místních komunikacích.