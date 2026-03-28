Při vážné nehodě dvou osobních aut u Držkové na Zlínsku se zranili tři lidé

Tři lidé se dnes zranili při vážné nehodě dvou osobních aut u obce Držková na Zlínsku. Jeden z řidičů zůstal po nehodě ve zdemolovaném voze zaklíněn a museli jej vyprostit hasiči. Zranění skončili v péči záchranářů. Svědkyně nehody musela dostat psychosociální pomoc, uvedl na síti hasičů jejich mluvčí Pavel Řezníček.
"K události byla okamžitě vyslána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Zlín se dvěma cisternami a také místní jednotka obce Držková. V jednom z vozidel byl zraněn řidič a spolujezdec, ve druhém voze značky Volkswagen zůstal zraněný řidič zaklíněn," uvedl mluvčí hasičů. Hasiči pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení zraněného řidiče ve spolupráci se zdravotníky z vraku vyprostili.
Kvůli nehodě byla silnice po dobu zásahu uzavřena, hasiči poté havarovaná vozidla odklidila mimo komunikaci. Provoz byl postupně obnoven v obou směrech, dodal mluvčí hasičů.