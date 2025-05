Zbylí deváťáci jdou do druhého kola přijímaček. Volno je i na gymnáziích

8:32 , aktualizováno 8:32

Zbylí deváťáci se hlásí do druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Do prvního ročníku čtyřletého studia berou do dvou tříd šedesát žáků a 44 z nich už na gymnáziu ve Valašských Kloboukách přijali. Zbytek má ještě šanci v rámci druhého kola.